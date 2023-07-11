«Спокойно пожму ему руку»: Роша — о конфликте с Соболевым, верности ЦСКА и выступлении за сборную России

ЦСКА имеет все шансы в грядущем сезоне не только бросить вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство, но и одержать победу во всех турнирах. Об этом в интервью RT заявил защитник москвичей Виллиан Роша. По его словам, он сделает всё, чтобы порадовать болельщиков и вписать своё имя в историю клуба. Также бразилец объяснил, почему не держит зла на Александра Соболева после конфликта в дерби, высказался о ситуации с возможным переходом Марио Фернандеса в «Зенит» и пообещал рассмотреть предложение о выступлении за сборную России, если оно поступит.

— Ваши соотечественники Вагнер Лав и Даниэль Карвальо часто возвращались из отпуска в расположение ЦСКА с лишним весом. Сколько килограммов из Бразилии привезли вы?

— В целом это нормальное явление. Ведь когда уезжаешь в отпуск, проводишь время с семьёй. Там ты отдыхаешь и ментально перезаряжаешься. Но я прекрасно понимал, что у меня мало времени на отдых и ещё меньше его останется перед матчем за Суперкубок с «Зенитом». Поэтому даже на родине как следует тренировался и вернулся с запасом в килограмм от дозволенного. Конечно, дома мы с удовольствием наслаждаемся маминой едой. Поверьте, это безумно вкусно. Но всё же нужно было знать меру и не объедаться. Другое дело, когда чемпионат уходит на зимнюю паузу.

— Вы перешли в ЦСКА в сентябре 2022-го и в первом же сезоне завоевали серебро РПЛ и Кубок России. Как оцените прошедший футбольный год для всей команды и вас лично?

— Мы провели очень неплохой, продуктивный сезон. Понятно, что ставили перед собой максимальные задачи. Но удалось взять серебро, а потом и одержать победу в финале Кубка. В индивидуальном плане он тоже получился хорошим — провёл несколько качественных встреч и взял трофей. Это очень важно.

Также по теме Фактор Акинфеева: ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» и завоевал Кубок России ЦСКА победил «Краснодар» в финале Кубка России по футболу. Основное время матча завершилось вничью: на гол Фёдора Чалова с пенальти,...

— Приехав в Россию, вы с ходу стали основным футболистом. Можно сказать, что большое количество латиноамериканцев в команде помогло вам адаптироваться?

— Да, плюс начал я ещё в Португалии, набрал игровой ритм. Здесь же вся команда приняла меня гостеприимно. Отнеслись ко мне тепло. Поэтому долго привыкать не пришлось. ЦСКА можно назвать настоящей семьёй, в которой собраны единомышленники. Это помогает всем новичкам быстро адаптироваться.

— Какие у вас были первые мысли после отражённого Игорем Акинфеевым решающего пенальти в финале Кубка России?

— Это момент глубочайшего счастья. Помню, когда только прилетел в Россию, сказал, что хочу стать тут чемпионом и вписать своё имя в историю ЦСКА. А когда идол нашего клуба парирует судьбоносный одиннадцатиметровый и команда становится обладателем трофея, испытываешь непередаваемые эмоции.

— По ходу сезона вы намеревались сделать татуировку, если ЦСКА завоюет титул. Уже выполнили обещание?

— Пока нет, но внёс её в график. В этот отпуск набить не получилось, но планирую сделать это в декабре. Сейчас просто не хватило времени. Зато у меня уже есть готовый эскиз: форма, размер, изображение. А если выиграем ещё и Суперкубок России, почему бы не набить и его? Место есть.

— Несмотря на хорошее выступление, команда не сыграет в еврокубках. Когда получили предложение от ЦСКА, вас не смущало отстранение российских клубов от международных турниров?

— Наша задача сейчас — полностью сосредоточиться на выступлении в национальном первенстве. Надеюсь, совсем скоро все ограничения с отечественных коллективов снимут и мы сможем заявить о себе и в еврокубках. А пока надо продолжать предельно качественно трудиться. Борьба за чемпионство — то, что нам по силам. Мы обязаны качественно сделать свою работу и быть готовыми к отмене санкций. Более того, когда получил предложение от армейцев, нисколько не сомневался из-за данной проблемы. Повторюсь, я приехал сюда за золотыми медалями. Многие бразильцы уже прошли этот путь и вписали своё имя в историю ЦСКА. Теперь моя очередь.

— Сильно обрадовались, когда красно-синие выкупили права на Мойзеса? Ведь вы больше всех общаетесь с ним — как на поле, так и за его пределами.

— Счастлив, что наш товарищ остался в команде. Он великолепный футболист и очень сильно нам поможет. Надеюсь, Мойзес проведёт в стане красно-синих много лет и завоюет большое количество трофеев.

— До последнего казалось, что Марио Фернандес вернётся в ЦСКА, однако недавно появилась информация о его переходе в «Зенит». Знакомы с ним лично?

— Нет, но обменивались сообщениями на уровне «Привет! Какие у тебя новости?». Могу лишь сказать, что все мечтают выступать за ЦСКА. Но не знаю, о чём он общался с руководством и как шли переговоры.

— Теперь болельщики обвиняют его в предательстве. Как относитесь к переходам в стан принципиальных соперников?

— Давайте данный вопрос адресуем ему, агенту Марио и клубу. Мне некорректно отвечать.

— Вы можете представить себя в России в форме «Зенита» или «Спартака»?

— Нет. Я игрок ЦСКА. Уже сказал, что хочу вписать своё имя в историю коллектива, поэтому ассоциирую себя исключительно с ним. Если появится возможность провести здесь длительный отрезок времени, конечно, воспользуюсь ей.

— Мойзес активно изучает русский и использует его на практике. Когда вы начнёте говорить и какие слова уже знаете?

— Только базовые. К сожалению, многого сказать не могу, поскольку ваш язык сложный. К тому же я не тот человек, который постоянно со всеми трещит. Мойзес в этом плане гораздо более открытый и всегда с кем-то общается. Мне кажется, он даже легче запоминает слова. Но и я могу кое-что произнести: «как дела», «хорошо, «спасибо», «влево», «вправо».

— А что касается русской кухни? Какие блюда вам нравятся больше всего?

— Водку точно пока не пробовал. Могу позволить себе немного пива, но и то исключительно в отпуске. Борщ тоже не ел. Я всё-таки склоняюсь к более традиционной для Бразилии кухне: рис, цыплёнок и так далее. Хотя такие рестораны в столице пока не нашёл.

— Какие места в Москве понравились больше всего?

— Без сомнений, это очень красивый и спокойный город. В конце прошлого года я привёз сюда свою семью — и все буквально влюбились в него. Родственники признались, что хотят возвращаться сюда снова и снова. Мы с супругой тоже влюбились в Москву. Тут очень комфортно жить.

— Какие матчи в прошедшем сезоне вам больше всего запомнились, если не брать в расчёт решающее противостояние с «Краснодаром» в Кубке России?

— Абсолютно все. На каждую игру выхожу с мыслью отдать на поле всего себя. Хочется побеждать в любой встрече без исключения. Когда терпим поражение, потом не сплю по полночи и размышляю, что сделал не так и в чём необходимо прибавить. Постоянно занимаюсь самоедством.

— Зато болельщики наверняка отметят дерби со «Спартаком». Ночь после поражения от красно-белых в мае вышла тяжёлой?

— Конечно. Этот матч оказался примечателен моим удалением, и я тоже надолго запомню его. При этом понимаю: моя совесть абсолютно чиста. Я должен просто продолжать предельно качественно выполнять свою работу. И уже в грядущем сезоне намерен провести великолепную кампанию с ЦСКА.

— Спустя время нет мыслей, что в том эпизоде с Александром Соболевым стоило повести себя иначе, где-то сдержать эмоции?

— Своим жестом я просто пытался привлечь внимание арбитра, ведь если бы мы заиграли данный момент, то потом к нему уже не вернулись бы. Но поскольку я не говорю по-русски, пришлось использовать язык жестов, тела.

— То есть судьи отчасти сами спровоцировали произошедшее?

— Не хотел бы во всём обвинять их. Все живые люди имеют свойство ошибаться. Поймите, тогда градус дерби зашкаливал, эмоции били через край. Конечно, нервы у всех были на пределе. Так и должно происходить в подобного рода матчах. Вероятно, рефери неправильно понял то, что я хотел ему объяснить.

— Можно ли сравнить ваше противостояние с Соболевым с конфликтом Марко Матерацци и Зинедина Зидана в финале чемпионата мира?

— Болельщики вправе говорить всё что угодно. Но я уже подчёркивал, что не имею ничего против него. Когда пересечёмся на поле в следующий раз, буду действовать как обычно: с огромным уважением. Будем спокойно продолжать работать.

— А если встретитесь с Соболевым в городе, пообщаетесь с ним?

— Конечно, спокойно пожму ему руку без всяких вопросов. У меня к Александру не осталось никаких претензий. Мне кажется, он тоже немного пожалел о содеянном. Если же брать чисто футбольную составляющую, он отличный нападающий, которому сложно противостоять.

— Против кого было труднее действовать в прошлом сезоне — против Соболева или Артёма Дзюбы?

— Для меня самым неприятным соперником стал Джон Кордоба из «Краснодара». Но и Соболев доставляет защитникам немало хлопот. Дзюба — тоже нападающий высокого класса. Очень тяжело отбирать у него мяч и опекать. Я со своей стороны прилагаю максимум усилий, чтобы сдержать всех.

— А кто доставляет проблемы на тренировках ЦСКА: Фёдор Чалов, Хорхе Карраскаль, Антон Заболотный?

— Все они — классные исполнители, у которых имеются собственные особенности и характеристики. Но когда они действуют против меня, приходится их немного «приземлять».

— На ваш взгляд, почему не сложилось в России у Адольфо Гайча?

— Он тоже хороший игрок. Считаю, когда ему представится шанс, он всё-таки продемонстрирует плоды проделанной работы и сильно поможет ЦСКА. У Адольфо есть потенциал, чтобы стать классным форвардом: он мощный, высокий, взрывной. Он сочетает в себе все характеристики, необходимые классному бомбардиру.

— В прошлом сезоне вы забили за ЦСКА четыре мяча во всех соревнованиях. Не планировали сами попробовать себя на острие?

— Кроме шуток, много тренируюсь. Постоянно отрабатываю розыгрыши стандартных положений и стараюсь с полной отдачей выполнять эти упражнения. Ведь единственный способ для защитника добраться до чужой штрафной — подключиться на стандарт. Пытаюсь правильно занимать позицию и в момент подачи сохранять максимальную концентрацию, чтобы воспользоваться представившейся возможностью.

— В прошлом сезоне ЦСКА обыграл «Зенит» впервые за пять лет. По силам ли команде составить конкуренцию петербуржцам в борьбе за чемпионство?

— Когда выходишь на поле, всё может зависеть от мелочей: как сложится день, как мы подготовимся. Сейчас у нас замечательный подбор футболистов, но прекрасно понимаем: у «Зенита» состав тоже мощнейший. Нам остаётся только выкладываться на 100%. Мы обязаны играть с мыслью исключительно о победе. Если настрой будет соответствующий, шансы обязательно появятся.

Хотим выиграть все турниры, в которых примем участие. Пусть в прошлом сезоне остались в РПЛ вторыми, сильно отстав от «Зенита», зато взяли Кубок. Теперь необходимо брать реванш у петербуржцев во встрече за Суперкубок. А в национальном первенстве заново бросим все силы, чтобы побороться за чемпионство.

— Кто ещё способен бросить перчатку гегемону?

— В России есть немало отличных коллективов: «Спартак», «Динамо», «Локомотив». Они вполне могут сразиться за первую строчку. ЦСКА, разумеется, составит им конкуренцию. Надеюсь, проведём блестящий сезон и, если Господь позволит, получим золотые медали.

— Вы говорили, что, если не брать в расчёт «Порту», «Бенфику» и «Спортинг», РПЛ даже сильнее чемпионата Португалии, где выступали ранее. Остаётесь при своём мнении?

— Так и есть. Поверьте, в России хватает достойных команд. Лига здесь очень интересная и боевая. Важным плюсом РПЛ является тот момент, что большее количество участников претендует на награды высшей пробы. Поэтому переход в ЦСКА стал для меня шагом вперёд.

— В каких ведущих чемпионатах хотели бы попробовать свои силы в будущем?

— Пока думаю исключительно об армейцах. Счастлив находиться в России и ни о чём другом не помышляю. Контракт с клубом действует ещё два года, и, как я уже говорил, хочу вписать своё имя в его историю.

— Если вам по примеру Фернандеса предложат получить гражданство РФ и дебютировать за отечественную сборную, согласитесь?

— Точно бы рассмотрел это предложение. В таком случае сел бы вместе с супругой и всё обсудил. Но если представится возможность, то почему бы нет?

— То есть спустя несколько лет можем увидеть вас в футболке сборной России?

— Кто знает… Обдумаем эту тему.

— Готовы даже сыграть вместе с Соболевым?

— Конечно. Никаких проблем с ним нет. Что случилось, то случилось. Мы давно перевернули страницу.

— 15 июля ЦСКА померится силами с «Зенитом» в матче за Суперкубок. Каковы ожидания перед предстоящей встречей, в которой есть возможность выиграть второй трофей за месяц?

— На поле всё время будет боевой настрой. Я буду драться и сражаться в любом матче. Мы очень хорошо готовимся и предельно сконцентрированы на противостоянии с сине-бело-голубыми. У нас присутствует огромное желание завоевать ещё один трофей. Выигрывать — всегда приятно и здорово. Поверьте, команда в полном порядке.

— Если Фернандес сыграет против армейцев в составе «Зенита», будете готовы встретить его жёстко?

— За пределами стадиона мы все — коллеги и друзья. Но во время матча никаких разговоров быть не может — я высекаю и выжигаю всё.