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Мойзес: даже если уйду из ЦСКА, моя миссия выполнена

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Защитник ЦСКА Мойзес не стал комментировать своё будущее в армейском клубе.
Мойзес: даже если уйду из ЦСКА, моя миссия выполнена
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Остаюсь ли я в ЦСКА? Спросите об этом у Романа Юрьевича Бабаева. Он лучше всех знает ответ на этот вопрос. Если случится так, что я уйду из ЦСКА, то я всё равно считаю, что выполнил свою задачу. Клуб десять лет не мог выиграть Кубок России. Можно сказать, что моя миссия выполнена», — цитирует Мойзеса «Чемпионат».

Арендное соглашение между ЦСКА и Мойзесом рассчитано до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отбил удар Олакунле Олусегуна и принёс своей команде победу в турнире.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провёл параллель между финалом Кубка России и полуфиналом чемпионата мира.

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