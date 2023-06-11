Роша: конфликт с Соболевым закрыт, я без проблем пожму ему руку

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о конфликте с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

«Конфликт с Соболевым закрыт, мы всё уже решили. Он великолепный игрок, и то, что случилось, уже прошло. Без всяких проблем поздороваюсь, пожму руку», — цитирует Рошу «Матч ТВ».

24 мая стало известно, что нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре игры РПЛ за неприличный жест в адрес Роши в матче 28-го тура чемпионата России. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев.

После матча Роша заявил, что для него Соболев является «клоуном». «Спартак» обратился к КДК РФС с просьбой рассмотреть эти слова защитника.

Ранее «Спартак» направил жалобу в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) по поводу решения о дисквалификации Соболева.