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Роша: конфликт с Соболевым закрыт, я без проблем пожму ему руку

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о конфликте с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.
Роша: конфликт с Соболевым закрыт, я без проблем пожму ему руку
  • РИА Новости

«Конфликт с Соболевым закрыт, мы всё уже решили. Он великолепный игрок, и то, что случилось, уже прошло. Без всяких проблем поздороваюсь, пожму руку», — цитирует Рошу «Матч ТВ»

24 мая стало известно, что нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре игры РПЛ за неприличный жест в адрес Роши в матче 28-го тура чемпионата России. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев. 

После матча Роша заявил, что для него Соболев является «клоуном». «Спартак» обратился к КДК РФС с просьбой рассмотреть эти слова защитника.

Ранее «Спартак» направил жалобу в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) по поводу решения о дисквалификации Соболева.

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