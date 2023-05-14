Роша заявил, что ЦСКА начинает усердно готовиться к дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился ожиданиями от московского дерби со «Спартаком» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Все игроки хотят сыграть в этом матче. Надеюсь, болельщики будут поддерживать и помогать нам в предстоящей встрече. С завтрашнего дня мы будем усердно готовиться к игре», — сказал Роша в интервью пресс-службе армейцев.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30 мск.

После 27 туров РПЛ красно-синие набрали 54 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Красно-белые с 50 очками располагаются на четвёртой строчке.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что рад личному рекорду по голам за сезон в РПЛ.