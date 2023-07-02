«Пока не готов выступать»: Ян — об отказе от боя с Верой, возвращении в октагон и спорных решениях судей

Пётр Ян отказался от боя с Марлоном Верой, поскольку восстанавливается после накопившихся травм и пока не готов выступать. Об этом боец смешанных единоборств рассказал журналистам во время пресс-подхода на Кубке PARI Премьер в Санкт-Петербурге. Россиянин планирует вернуться в октагон в конце года, но пока не вёл переговоров с потенциальными соперниками. Также он отметил, что хочет изменить подготовку к поединкам, а негатив перед противостояниями объяснил необходимостью отвечать на словесные выпады соперников.

В Санкт-Петербурге прошёл Кубок PARI Премьер, на котором вместе с «Зенитом» выступили «Нефтчи», «Црвена Звезда» и «Фенербахче». Турнир оказался интересен не только любителям футбола. Посмотреть на игру команд приехал и боец смешанных единоборств Пётр Ян, который является амбассадором букмекерской компании.

В преддверии матча петербуржцев спортсмен раздал автографы и пообщался с журналистами. Однако и в такой непринуждённой обстановке он выглядел очень собранным и даже на некоторые безобидные вопросы отвечал достаточно резко, что было немного удивительно: всё же Ян приехал на предсезонный футбольный турнир, а не на пресс-конференцию перед боем. Но, похоже, спортсмен привык всегда быть начеку и не готов расслабиться ни на секунду.

— Не секрет, что многих бойцов поддерживают футбольные звёзды. За Хабиба Нурмагомедова, например, болеют Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович. Пишет ли вам кто-то из звёзд?

— Да, конечно. Много поддержки со стороны футболистов и фанатов.

— За какой европейский или российский клуб вы болеете?

— Не очень увлекаюсь футболом, но по возможности, конечно, смотрю все наши команды.

— Сейчас весь мир обсуждает потенциальный бой Илона Маска и Марка Цукерберга. Как вы думаете, это серьёзно?

— Вы задали такой вопрос, сами и отвечайте на него.

— После проигранного боя с Мерабом Двалишвили многие говорили, что у вас травма правой руки. Насколько серьёзно всё было?

— Это было после боя, вы немного опоздали с вопросом. Очень много времени прошло. Не следите за новостями.

— Пересматривали бой с Мерабом?

— Нет. Пока не пришёл к этому. После поединка я просто отдыхал, не видел смысла в анализе. Когда будет следующий соперник, то можно будет пересмотреть.

— В данный момент травма беспокоит?

— Сейчас со здоровьем всё нормально.

Думаю, в конце года проведу бой. Пока нет понимания, с кем. Переговоров не было.

— Вы сказали, что вернётесь к концу года. То есть в Абу-Даби вас не ждать?

— Пока не знаю.

— Вам не кажется, что вернуться именно в Абу-Даби будет удобнее с точки зрения виз?

— Нет, не кажется.

— Справедливо ли Шону О’Мэлли дали бой за титул?

— Это вопрос к руководству UFC. У них свой взгляд на такие вещи.

— Ваш прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена?

— Будет интересный поединок. Думаю, ключевую роль сыграет борьба Умара.

— Если россиянин выиграет у Кори, готовы сразиться с ним?

— Умар сейчас не в топ-5. Не вижу смысла в этом поединке.

— Марлон Вера вызвал вас на бой. Однако ваш менеджер сказал, что вы сейчас не принимаете предложений. Почему?

— Я не готов пока выступать. Были травмы, которые требуют определённого времени на восстановление. Когда четыре месяца не тренируешься, выходить на бой на коротком уведомлении бессмысленно.

— Анатолий Малыхин сказал, что приедет на следующий ваш поединок. Планируете ли использовать его при подготовке?

— Всегда рад его видеть, не только на турнирах. Если Толя найдёт время, будет отлично. Он очень занят…

— Планируете ли поменять подготовку к следующему бою?

— Да, конечно, нужно по-другому подойти к определённым вещам. Что конкретно? Пока секрет. Готовиться в Дагестане или Омске? Когда находишься в удалённом от дома месте, абстрагируешься от всего и тренировочный процесс в совокупности проходит лучше. Поэтому смена места идёт на руку.

— В последнее время у вас много негатива перед боями. Не устали от этого?

— Нет. Ты же идёшь драться. Понимаешь, что будет поединок. Безусловно, есть эмоциональные моменты, которые создаются одной из сторон. Ты уже отвечаешь на это или игнорируешь. Не отвечать сегодня нельзя, потому что мы находимся в медийном пространстве.

— Как оцениваете судейство в ММА?

— Бывают спорные решения. И политика внедряется в спорт, и какие-то интересы сторон. Нам остаётся только больше работать, чтобы не доводить до моментов, когда за нас принимают решение определённые люди.

— Если бы вам утвердили реванш с Двалишвили, какие изменения вы бы внесли в план на бой, чтобы закрыть поражение и взять реванш?

— Наверное, просто подошёл бы к поединку в других кондициях.