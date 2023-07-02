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«Пока не готов выступать»: Ян — об отказе от боя с Верой, возвращении в октагон и спорных решениях судей

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Вячеслав Васильев
Пётр Ян отказался от боя с Марлоном Верой, поскольку восстанавливается после накопившихся травм и пока не готов выступать. Об этом боец смешанных единоборств рассказал журналистам во время пресс-подхода на Кубке PARI Премьер в Санкт-Петербурге. Россиянин планирует вернуться в октагон в конце года, но пока не вёл переговоров с потенциальными соперниками. Также он отметил, что хочет изменить подготовку к поединкам, а негатив перед противостояниями объяснил необходимостью отвечать на словесные выпады соперников.
«Пока не готов выступать»: Ян — об отказе от боя с Верой, возвращении в октагон и спорных решениях судей
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

В Санкт-Петербурге прошёл Кубок PARI Премьер, на котором вместе с «Зенитом» выступили «Нефтчи», «Црвена Звезда» и «Фенербахче». Турнир оказался интересен не только любителям футбола. Посмотреть на игру команд приехал и боец смешанных единоборств Пётр Ян, который является амбассадором букмекерской компании.

В преддверии матча петербуржцев спортсмен раздал автографы и пообщался с журналистами. Однако и в такой непринуждённой обстановке он выглядел очень собранным и даже на некоторые безобидные вопросы отвечал достаточно резко, что было немного удивительно: всё же Ян приехал на предсезонный футбольный турнир, а не на пресс-конференцию перед боем. Но, похоже, спортсмен привык всегда быть начеку и не готов расслабиться ни на секунду.

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— Не секрет, что многих бойцов поддерживают футбольные звёзды. За Хабиба Нурмагомедова, например, болеют Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович. Пишет ли вам кто-то из звёзд?

— Да, конечно. Много поддержки со стороны футболистов и фанатов.   

— За какой европейский или российский клуб вы болеете?

— Не очень увлекаюсь футболом, но по возможности, конечно, смотрю все наши команды.

— Сейчас весь мир обсуждает потенциальный бой Илона Маска и Марка Цукерберга. Как вы думаете, это серьёзно?

— Вы задали такой вопрос, сами и отвечайте на него.

— После проигранного боя с Мерабом Двалишвили многие говорили, что у вас травма правой руки. Насколько серьёзно всё было?

— Это было после боя, вы немного опоздали с вопросом. Очень много времени прошло. Не следите за новостями.

— Пересматривали бой с Мерабом?

— Нет. Пока не пришёл к этому. После поединка я просто отдыхал, не видел смысла в анализе. Когда будет следующий соперник, то можно будет пересмотреть.

— В данный момент травма беспокоит?

— Сейчас со здоровьем всё нормально.

Думаю, в конце года проведу бой. Пока нет понимания, с кем. Переговоров не было.

— Вы сказали, что вернётесь к концу года. То есть в Абу-Даби вас не ждать?

— Пока не знаю.

— Вам не кажется, что вернуться именно в Абу-Даби будет удобнее с точки зрения виз?

— Нет, не кажется.

— Справедливо ли Шону О’Мэлли дали бой за титул?

— Это вопрос к руководству UFC. У них свой взгляд на такие вещи.

— Ваш прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена?

— Будет интересный поединок. Думаю, ключевую роль сыграет борьба Умара.

— Если россиянин выиграет у Кори, готовы сразиться с ним?

— Умар сейчас не в топ-5. Не вижу смысла в этом поединке.

— Марлон Вера вызвал вас на бой. Однако ваш менеджер сказал, что вы сейчас не принимаете предложений. Почему?

— Я не готов пока выступать. Были травмы, которые требуют определённого времени на восстановление. Когда четыре месяца не тренируешься, выходить на бой на коротком уведомлении бессмысленно.

— Анатолий Малыхин сказал, что приедет на следующий ваш поединок. Планируете ли использовать его при подготовке?

Всегда рад его видеть, не только на турнирах. Если Толя найдёт время, будет отлично. Он очень занят…

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— Планируете ли поменять подготовку к следующему бою?

— Да, конечно, нужно по-другому подойти к определённым вещам. Что конкретно? Пока секрет. Готовиться в Дагестане или Омске? Когда находишься в удалённом от дома месте, абстрагируешься от всего и тренировочный процесс в совокупности проходит лучше. Поэтому смена места идёт на руку.

— В последнее время у вас много негатива перед боями. Не устали от этого?

— Нет. Ты же идёшь драться. Понимаешь, что будет поединок. Безусловно, есть эмоциональные моменты, которые создаются одной из сторон. Ты уже отвечаешь на это или игнорируешь. Не отвечать сегодня нельзя, потому что мы находимся в медийном пространстве.

— Как оцениваете судейство в ММА?

— Бывают спорные решения. И политика внедряется в спорт, и какие-то интересы сторон. Нам остаётся только больше работать, чтобы не доводить до моментов, когда за нас принимают решение определённые люди.

— Если бы вам утвердили реванш с Двалишвили, какие изменения вы бы внесли в план на бой, чтобы закрыть поражение и взять реванш?

— Наверное, просто подошёл бы к поединку в других кондициях.

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