Стерлинг: Умар Нурмагомедов — будущий чемпион
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«Умар действительно очень хорош. Я думаю, его бои говорят сами за себя. Он очень хороший соперник, и, кажется, он будущий чемпион. Лучше ли он, чем Пётр Ян? На данный момент, в нынешней точке, Пётр сделал намного больше, вы это видите», — сказал Стерлинг на YouTube-канале.
В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.
Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.
Ранее Умар Нурмагомедов сообщил, что договорился о проведении следующего боя в UFC.