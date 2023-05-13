Стерлинг: Умар Нурмагомедов — будущий чемпион

Обладатель пояса UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг назвал российского бойца Умара Нурмагомедова будущим чемпионом.

«Умар действительно очень хорош. Я думаю, его бои говорят сами за себя. Он очень хороший соперник, и, кажется, он будущий чемпион. Лучше ли он, чем Пётр Ян? На данный момент, в нынешней точке, Пётр сделал намного больше, вы это видите», — сказал Стерлинг на YouTube-канале.

В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.

Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Умар Нурмагомедов сообщил, что договорился о проведении следующего боя в UFC.