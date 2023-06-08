Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ян, Штырков и Тищенко стали лицами 300-летия Екатеринбурга

Короткая ссылка
Российские спортсмены академии единоборств РМК Пётр Ян, Иван Штырков и Евгений Тищенко станут лицами рекламной кампании к 300-летию Екатеринбурга.
Ян, Штырков и Тищенко стали лицами 300-летия Екатеринбурга
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

Как сообщает пресс-служба РМК, спортсмены вместе с врачами, учителями, известными актёрами и политиками станут лицами рекламной кампании, которые внесли свой вклад в развитие города.

Напомним, что Ян в марте уступил грузину Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.

Всего в активе россиянина 21 поединок в MMA, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.

Ранее Ян высказал мнение, что переживает сложный период в своей карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить