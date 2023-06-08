Ян, Штырков и Тищенко стали лицами 300-летия Екатеринбурга

Российские спортсмены академии единоборств РМК Пётр Ян, Иван Штырков и Евгений Тищенко станут лицами рекламной кампании к 300-летию Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба РМК, спортсмены вместе с врачами, учителями, известными актёрами и политиками станут лицами рекламной кампании, которые внесли свой вклад в развитие города.

Напомним, что Ян в марте уступил грузину Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.

Всего в активе россиянина 21 поединок в MMA, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.

Ранее Ян высказал мнение, что переживает сложный период в своей карьере.