Ян, Штырков и Тищенко стали лицами 300-летия Екатеринбурга
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
Как сообщает пресс-служба РМК, спортсмены вместе с врачами, учителями, известными актёрами и политиками станут лицами рекламной кампании, которые внесли свой вклад в развитие города.
Напомним, что Ян в марте уступил грузину Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.
Всего в активе россиянина 21 поединок в MMA, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.
Ранее Ян высказал мнение, что переживает сложный период в своей карьере.