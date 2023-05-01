Экс-чемпион UFC Ян: сейчас я наступил на тёмную полосу препятствий

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян считает, что переживает сложный период в своей карьере.

«Сейчас я наступил на тёмную полосу препятствий. Но, чтобы научиться плавать, нужно плавать. Поэтому мне нужно больше работать, чтобы вернуться», — цитирует Яна пресс-служба RCC.

Ян в марте уступил грузину Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.

Ранее сообщалось, что Ян вернулся к семье в Екатеринбург после поражения от Двалишвили.