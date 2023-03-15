Ян вернулся к семье в Екатеринбург после поражения от Двалишвили

Российский боец Пётр Ян опубликовал видео с семьёй после поражения от грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

Спортсмен опубликовал видео в соцсетях: он едет в машине с женой и двумя сыновьями. Видео сделано в Екатеринбурге.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.

Ранее Алексей Олейник высказал мнение о том, чего не хватило Яну для победы над Двалишвили.