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Олейник рассказал, чего не хватило Яну для победы над Двалишвили

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал поражение Петра Яна в поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

«Пётр был собран, от слова «слишком». Работал вторым номером и в основном на защиту. Поэтому он, отличный ударник, пропускал больше, чем борец. Как раз Мераб работал первым номером, был заряжен и со спортивной агрессией. Именно этого качества не хватило Петру для победы», — приводит слова Олейника «РБ Спорт».

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.

Ранее Цзю отреагировал на поражение Яна в бою с Двалишвили.

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