Костя Цзю отреагировал на поражение Яна в бою с Двалишвили
«Очень расстроил сегодняшний бой. Пётр не был готов к тому темпу, но я уверен, что Ян сможет вернуться в топ UFC, не смотря ни на что», — цитирует Цзю РБК.
Цзю также отметил, что у Яна сильный характер, поэтому у него не будет проблем с мотивацией.
Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.
Ранее тренер Яна Кайрат Нурмаганбетов поддержал бойца после поражения от Двалишвили.