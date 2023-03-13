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Костя Цзю отреагировал на поражение Яна в бою с Двалишвили

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал поражение Петра Яна в поединке с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

«Очень расстроил сегодняшний бой. Пётр не был готов к тому темпу, но я уверен, что Ян сможет вернуться в топ UFC, не смотря ни на что», — цитирует Цзю РБК.

Цзю также отметил, что у Яна сильный характер, поэтому у него не будет проблем с мотивацией. 

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45. Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.

Ранее тренер Яна Кайрат Нурмаганбетов поддержал бойца после поражения от Двалишвили.

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