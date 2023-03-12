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Тренер Яна поддержал бойца после поражения от Двалишвили

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Тренер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна Кайрат Нурмаганбетов прокомментировал поражение своего подопечного от грузина Мераба Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 221.
Тренер Яна поддержал бойца после поражения от Двалишвили
  • Gettyimages.ru

«У победы много отцов, поражение всегда сирота. Ян — это человек, который показал нам, как простой парень из маленького городка может взойти на самую вершину и завоевать сердца миллионов болельщиков. Наверное, поэтому его поражения так больно воспринимаются. В любом случае мы всегда рядом», — приводит слова Нурмаганбетова «Матч ТВ».

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Ранее Двалишвили поделился эмоциями от победы над Яном на турнире UFC Fight Night 221.

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