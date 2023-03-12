Тренер Яна поддержал бойца после поражения от Двалишвили
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«У победы много отцов, поражение всегда сирота. Ян — это человек, который показал нам, как простой парень из маленького городка может взойти на самую вершину и завоевать сердца миллионов болельщиков. Наверное, поэтому его поражения так больно воспринимаются. В любом случае мы всегда рядом», — приводит слова Нурмаганбетова «Матч ТВ».
Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.
Ранее Двалишвили поделился эмоциями от победы над Яном на турнире UFC Fight Night 221.