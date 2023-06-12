Мессимания: китайские фанаты сходят с ума из-за приезда в страну сборной Аргентины на товарищеский матч с Австралией

Приезд Лионеля Месси и сборной Аргентины по футболу в Китай вызвал огромный ажиотаж среди местных фанатов. Сотни поклонников встречали чемпионов мира в аэропорту и караулили у отеля. Из-за чрезмерного внимания организаторам даже пришлось перенести тренировку команды. Не дремлют и мошенники: некоторые предлагают приватный ужин с Лео за $42 тыс. Между тем, у семикратного обладателя «Золотого мяча» возникли проблемы на границе, так как он забыл нужные документы.

В Китае настоящий футбольный переполох. В Пекин прилетела сборная Аргентины, которая 15 июня проведёт там товарищеский матч с командой Австралии. Фанаты устроили королевский приём всем игрокам альбиселесте, но особого внимания, безусловно, удостоился семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

35-летний футболист в последний раз приезжал в страну в 2017 году ещё с «Барселоной». Поклонники, долго ждавшие его возвращения, приготовили для Лео именные плакаты, а бело-голубые футболки сборной Аргентины с десятым номером на спине встречались среди групп фанатов чаще всего.

Однако седьмой визит чемпиона мира в Поднебесную начался с конфуза: игрока на несколько часов задержали в аэропорту Пекина из-за проблем с документами. Официально причина не разглашалась, однако, как пишут СМИ, лучший игрок ЧМ-2022 прилетел в страну с испанским паспортом, тогда как в списках пограничной службы фигурировало аргентинское удостоверение личности. Проблему пришлось решать на месте и оформлять для футболиста срочную визу.

Всё это время снаружи аэропорта ожидали сотни поклонников, жаждавших хотя бы мельком взглянуть на именитого спортсмена. Лео старался не разочаровать фанатов: он приоткрыл штору в автобусе, на котором команда добиралась до отеля, и с удовольствием махал встречающим, вызывая среди них бурю восторга.

Когда футболисты заселились в гостиницу, толпа и не подумала расходиться. Напротив, вокруг отеля собиралось всё больше и больше людей, и в какой-то момент выход оказался практически заблокированным.

Организаторы даже вынуждены были отложить предматчевую тренировку из соображений безопасности. Однако совсем отменять занятие и нарушать планы главного тренера местные менеджеры не стали и всё же смогли доставить команду на стадион. Вечером Месси опубликовал у себя в аккаунте фотографии с первой тренировки в Пекине, которые собрали множество комментариев на китайском языке.

Приезд футбольной звезды — тема номер один и в самой популярной местной соцсети Weibo. Фанаты там обмениваются информацией о том, где караулить чемпиона мира, делятся фото и видео. Один из ярых поклонников рассказал, что некоторое время назад, ещё не зная, в какой гостинице остановится аргентинская команда, забронировал наугад номера в четырёх отелях премиум-сегмента в надежде оказаться рядом со своим кумиром. Китаец потратил на это 10 тыс. юаней (примерно $1400).

Не преминули воспользоваться ситуацией и мошенники. Так, в сети появилось множество предложений о продаже VIP-пропусков на стадион, билетов в первом ряду и футболок Аргентины с автографами по завышенным ценам. А самой дерзкой была реклама, обещающая приватный ужин с Месси за 300 тыс. юаней ($42 тыс.). Бюро общественной безопасности Пекина вынуждено было отреагировать на это.

«Если вас можно обмануть на 300 тыс. юаней, наша полиция поднимет за вас бокал», — написали правоохранители на своей странице в Weibo.

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Между тем, все билеты на матч были распроданы за 20 минут после открытия продаж. Как сообщается, стадион, где пройдёт встреча, вмещает 68 тыс. человек, а цены на вход варьировались от 580 до 4800 юаней.

После встречи с Австралией альбиселесте отправятся в Джакарту, где проведут товарищеский матч со сборной Индонезии. Пока достоверно неизвестно, полетит ли с командой Мессии — разные СМИ публикуют кардинально противоположную информацию относительно его планов — но индонезийские фанаты очень на это надеются. Там билеты на игру также смели за считанные минуты. Рассчитывают встретить на поле капитана аргентинцев и будущие соперники, в частности центральный защитник английского «Челтнема» Элкан Багготт.

«Возможность встретиться с Аргентиной — это просто мечта. Я постараюсь насладиться этим, поскольку такой шанс выпадает крайне редко. Атмосфера будет просто потрясающая. Кажется, все билеты были распроданы за пять минут или около того. Речь о стадионе на 90 тыс. мест, так что это будет нечто удивительное», — поделился ожиданиями футболист.

Не утихают разговоры и о трансфере Месси в «Интер Майами», который для многих стал неожиданным. Даже близкий друг Лео Серхио Агуэро признал, что все рассчитывали на его переход в «Барселону». При этом эксперты сходятся во мнении, что игра в США может положительно повлиять на решение аргентинца об участии в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в Северной Америке.

«Зная Лео, который очень заботится о своём физическом состоянии, эту дверь следует оставить открытой. Очевидно, что он не будет на уровне последнего чемпионата мира, но он Месси. Он может забить гол со стандартного положения. Нужно оставить открытой дверцу... Или две», — поделился мнением Агуэро.

Также бывший нападающий альбиселесте раскрыл подробности недавнего разговора с Месси о выступлении в американской лиге и высказал мнение о мотивации товарища.

«Мы пообщались некоторое время назад. Я отправил ему таблицу. «Послушай меня, твоя команда плохо выступает, хорошо бы, если б ты её вывел на девятое, восьмое место, чтобы попасть в плей-офф». Мы вместе посмеялись... «Мы выйдем в плей-офф, мы должны выйти», — сказал он мне. В конце концов, играя, он захочет побеждать. Я не знаю, будет ли он здесь выигрывать каждую игру... В любом случае, когда вы играете более свободно, дела у вас идут лучше», — подчеркнул аргентинец.