Руни: не думаю, что Месси сразу начнёт разрывать MLS

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Было бы здорово, если бы мы стали для него первыми оппонентами. Легко ему здесь не будет. Здесь непростая лига. Не думаю, что Месси придёт и сразу начнёт разрывать MLS. Ему придётся адаптироваться. Этот сезон для него не будет лёгкой прогулкой», — цитирует Руни Goal.

Официальное подписание соглашения Месси с «Интер Майами» должно произойти 1 июля.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что Месси будет выступать в «Интер Майами» под десятым номером.