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Clarin: Месси будет выступать в «Интер Майами» под десятым номером

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Аргентинский нападающий Лионель Месси будет выступать за «Интер Майами» под десятым номером.

«Интер Майами» зарезервировал за Месси десятый номер, чтобы обеспечить игроку комфортные условия в новой команде, сообщает Clarin.

Официальное подписание соглашения Месси с «Интер Майами» должно произойти 1 июля.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. 

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» интересуется аргентинским полузащитником Анхелем Ди Марией.

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