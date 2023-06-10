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Агуэро не исключает, что Месси может сыграть на ЧМ-2026

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Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро не исключил, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграет на ЧМ-2026.
Агуэро не исключает, что Месси может сыграть на ЧМ-2026
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton/Corbis

«Зная Лео, который очень заботится о себе физически, нельзя исключать такую возможность. Очевидно, что он не будет на уровне последнего чемпионата мира, но он — Месси. Лео может забить гол со штрафного», — цитирует Агуэро Olé.

В среду, 7 июня, Месси объявил о переходе в североамериканский клуб, одним из владельцев которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.

После 16 туров команда набрала 15 очков и занимает последнее, 15‑е место в Восточной конференции.

ЧМ-2026 проведут совместно США, Канада и Мексика. В турнире примут участие 48 сборных.

Ранее сообщалось, что ФИФА представила логотип чемпионата мира — 2026.

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