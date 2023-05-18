ФИФА представила логотип чемпионата мира — 2026

Международная федерация футбола (ФИФА) показала логотип чемпионата мира 2026 года на мероприятии организации.

Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что впервые на логотипе турнира будет реальное изображение Кубка мира, а также год проведения чемпионата. Позднее будут представлены 16 логотипов городов, которые примут соревнования. Предыдущие три мундиаля — в 2014-м в Бразилии, в 2018-м в России и в 2022-м в Катаре — имели совершенно иной логотип.

ЧМ-2026 проведут совместно США, Канада и Мексика. В турнире примут участие 48 сборных.

Ранее сообщалось, как президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на обвинения в коррупции.