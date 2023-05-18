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ФИФА представила логотип чемпионата мира — 2026

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Международная федерация футбола (ФИФА) показала логотип чемпионата мира 2026 года на мероприятии организации.
ФИФА представила логотип чемпионата мира — 2026
  • AP

Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что впервые на логотипе турнира будет реальное изображение Кубка мира, а также год проведения чемпионата. Позднее будут представлены 16 логотипов городов, которые примут соревнования. Предыдущие три мундиаля — в 2014-м в Бразилии, в 2018-м в России и в 2022-м в Катаре — имели совершенно иной логотип.

ЧМ-2026 проведут совместно США, Канада и Мексика. В турнире примут участие 48 сборных.

Ранее сообщалось, как президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на обвинения в коррупции.

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