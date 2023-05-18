ФИФА представила логотип чемпионата мира — 2026
- AP
Об этом сообщается на сайте организации.
Уточняется, что впервые на логотипе турнира будет реальное изображение Кубка мира, а также год проведения чемпионата. Позднее будут представлены 16 логотипов городов, которые примут соревнования. Предыдущие три мундиаля — в 2014-м в Бразилии, в 2018-м в России и в 2022-м в Катаре — имели совершенно иной логотип.
ЧМ-2026 проведут совместно США, Канада и Мексика. В турнире примут участие 48 сборных.
Ранее сообщалось, как президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на обвинения в коррупции.