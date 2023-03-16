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Инфантино ответил на обвинения ФИФА в коррупции

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ответил на обвинения в коррупции.
Инфантино ответил на обвинения ФИФА в коррупции
  • © AP Photo

«Я не понимаю, почему некоторые из вас такие злые. Мы все работаем, мы не крадём, мы не присваиваем. Может быть, я не говорю так много с журналистами. Может быть, мы не сливаем много секретной информации и за это нас надо критиковать.

Почему, когда вы пишете о ФИФА, речь всегда идёт о деньгах? Вы пишете, что ФИФА богатая, что, устраивая соревнования, ФИФА думает о деньгах. А на самом деле ФИФА не о деньгах, а о футболе.

Я думаю, мы много сделали для того, чтобы показать — ФИФА на правильном пути. Когда кто-то говорит о коррупции, это всегда серьёзное обвинение. Когда Министерство юстиции США решило вернуть ФИФА $250 млн, я думаю, они знали, что делают. Почему на этом не заостряют внимание? Может быть, я не прав, но я считаю нужным сказать об этом», — приводит слова Инфантино «РИА Новости».

16 марта Инфантино был переизбран на пост президента ФИФА.

Выборы состоялись на конгрессе ФИФА, который проходит 16 марта в столице Руанды Кигали. Инфантино был единственным кандидатом на эту должность.

Ранее он прокомментировал переизбрание на пост президента ФИФА.

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