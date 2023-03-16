Инфантино прокомментировал переизбрание на пост президента ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал переизбрание на пост.

«Это невероятная честь и большая ответственность. Обещаю продолжать служить футболу по всему миру. Говорю тем, кто любит меня, и тем, кто меня ненавидит… я люблю вас всех», — приводит слова Инфантино Reuters.

Выборы состоялись на конгрессе ФИФА, который проходит 16 марта в столице Руанды Кигали. Инфантино был единственным кандидатом на эту должность.

Он возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2019 году он переизбирался на новый четырёхлетний срок.

Ранее сообщалось, что заседание конгресса ФИФА впервые переводят на русский язык.