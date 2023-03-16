Инфантино прокомментировал переизбрание на пост президента ФИФА
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- © Tom Dulat - FIFA
«Это невероятная честь и большая ответственность. Обещаю продолжать служить футболу по всему миру. Говорю тем, кто любит меня, и тем, кто меня ненавидит… я люблю вас всех», — приводит слова Инфантино Reuters.
Выборы состоялись на конгрессе ФИФА, который проходит 16 марта в столице Руанды Кигали. Инфантино был единственным кандидатом на эту должность.
Он возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2019 году он переизбирался на новый четырёхлетний срок.
Ранее сообщалось, что заседание конгресса ФИФА впервые переводят на русский язык.