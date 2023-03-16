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Заседание конгресса ФИФА впервые переводят на русский язык

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Заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) впервые переводят на русский язык.
Заседание конгресса ФИФА впервые переводят на русский язык
  • AFP
  • © Simon Wohlfahrt / FIFA

Об этом сообщает ТАСС.

73-й конгресс ФИФА проходит 16 марта в столице Руанды Кигали.

Также заседание можно послушать на английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальском языках.

Русский язык был признан официальным языком организации 31 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов возглавит российскую делегацию на конгрессе ФИФА.

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