Заседание конгресса ФИФА впервые переводят на русский язык
- AFP
- © Simon Wohlfahrt / FIFA
Об этом сообщает ТАСС.
73-й конгресс ФИФА проходит 16 марта в столице Руанды Кигали.
Также заседание можно послушать на английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальском языках.
Русский язык был признан официальным языком организации 31 марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов возглавит российскую делегацию на конгрессе ФИФА.