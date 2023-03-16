Делегацию РФС на конгрессе ФИФА возглавит Митрофанов
Об этом служба коммуникации РФС сообщила РИА Новости.
Главным событием конгресса станут выборы президента ФИФА. На пост претендует единственный кандидат — действующий глава организации Джанни Инфантино. 73‑й конгресс ФИФА пройдёт в Кигали (Руанда) 16 марта.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что ФИФА утвердит новый формат проведения чемпионата мира 2026 года на конгрессе в Руанде.