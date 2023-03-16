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Делегацию РФС на конгрессе ФИФА возглавит Митрофанов

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов возглавит российскую делегацию на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Руанде.

Об этом служба коммуникации РФС сообщила РИА Новости

Главным событием конгресса станут выборы президента ФИФА. На пост претендует единственный кандидат — действующий глава организации Джанни Инфантино. 73‑й конгресс ФИФА пройдёт в Кигали (Руанда) 16 марта.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА утвердит новый формат проведения чемпионата мира 2026 года на конгрессе в Руанде.

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