The Athletic: ФИФА утвердит формат ЧМ-2026 с 12 группами по четыре команды

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердит новый формат проведения чемпионата мира 2026 года на конгрессе в Руанде.

Как сообщает The Athletic, решение увеличить количество матчей с 64 до 104 должно быть принято на заседании ФИФА в Кигали. В турнире примут участие 48 сборных.

В общей сложности команды проведут 104 матча в рамках следующего чемпионата мира. Турнир продлится 39 дней.

В финальной части чемпионата мира с 1998 года участвуют 32 сборные. ЧМ-2026 проведут совместно США, Канада и Мексика.

Ранее сообщалось, что Марокко может заменить Украину в заявке на проведение ЧМ-2030 по футболу.