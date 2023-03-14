The Athletic: ФИФА утвердит формат ЧМ-2026 с 12 группами по четыре команды
- AFP
- © Simon Wohlfahrt / FIFA
Как сообщает The Athletic, решение увеличить количество матчей с 64 до 104 должно быть принято на заседании ФИФА в Кигали. В турнире примут участие 48 сборных.
В общей сложности команды проведут 104 матча в рамках следующего чемпионата мира. Турнир продлится 39 дней.
В финальной части чемпионата мира с 1998 года участвуют 32 сборные. ЧМ-2026 проведут совместно США, Канада и Мексика.
Ранее сообщалось, что Марокко может заменить Украину в заявке на проведение ЧМ-2030 по футболу.