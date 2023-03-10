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The Athletic: Марокко может заменить Украину в заявке на проведение ЧМ-2030 по футболу

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Украина может лишиться места в заявке с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
The Athletic: Марокко может заменить Украину в заявке на проведение ЧМ-2030 по футболу
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Athletic, есть вероятность того, что Украина не сможет подготовиться к принятию турнира к 2030 году. Также существует неопределённость в руководстве Украинской футбольной ассоциации (УАФ).

По информации источника, к совместной заявке присоединится Марокко. Близкое расположение стран делает проведение турнира более практичным.

5 октября стало известно, что Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

В июне 2022 года Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира — 2030. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Ранее министр спорта Украины оценил шансы страны принять ЧМ-2030 по футболу.

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