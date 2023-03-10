The Athletic: Марокко может заменить Украину в заявке на проведение ЧМ-2030 по футболу
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Как сообщает The Athletic, есть вероятность того, что Украина не сможет подготовиться к принятию турнира к 2030 году. Также существует неопределённость в руководстве Украинской футбольной ассоциации (УАФ).
По информации источника, к совместной заявке присоединится Марокко. Близкое расположение стран делает проведение турнира более практичным.
5 октября стало известно, что Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.
В июне 2022 года Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира — 2030. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.
Ранее министр спорта Украины оценил шансы страны принять ЧМ-2030 по футболу.