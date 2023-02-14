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Министр спорта Украины оценил шансы страны принять ЧМ-2030 по футболу

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Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о шансах страны принять чемпионат мира — 2030 по футболу.

«Шансы большие, сейчас Украина — это тренд в мире. У нас есть большой опыт: Евро-2012 и финал Лиги чемпионов 2018 года. Мы провели эти турниры на высоком уровне. Мы знаем, как и что делать», — сказал Гутцайт на YouTube-канале ProUA.

Ближайший чемпионат мира пройдёт в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ранее сообщалось, что Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай выдвинули совместную заявку на проведение ЧМ-2030.

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