Global Times: Месси из-за ажиотажа болельщиков фактически оказался «заперт» в отеле в Китае
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Как сообщает Global Times, тренировка сборной Аргентины изначально планировалась в воскресенье вечером в одном из спортивных центров в Пекине.
По информации источника, из-за большого количества фанатов, которые собрались у отеля сборной Аргентины, команда не могла покинуть отель и тренировку пришлось отменить.
Месси прибыл в Китай для участия в товарищеском матче с Австралией.
3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.
Ранее сообщалось, что Месси на несколько часов задержали в аэропорту по прилёте в Китай.