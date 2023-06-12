Global Times: Месси из-за ажиотажа болельщиков фактически оказался «заперт» в отеле в Китае

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был заперт в отеле в Китае из-за ажиотажа болельщиков.

Как сообщает Global Times, тренировка сборной Аргентины изначально планировалась в воскресенье вечером в одном из спортивных центров в Пекине.

По информации источника, из-за большого количества фанатов, которые собрались у отеля сборной Аргентины, команда не могла покинуть отель и тренировку пришлось отменить.

Месси прибыл в Китай для участия в товарищеском матче с Австралией.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Ранее сообщалось, что Месси на несколько часов задержали в аэропорту по прилёте в Китай.