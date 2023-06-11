«Нелётная погода»: Шубенков, Иванюк, Моргунов и Спиридонова со скромными результатами победили на «Мемориале Знаменских»

Сергей Шубенков одержал победу на «Мемориале братьев Знаменских» в беге на 110 м с барьерами, однако показал в финале самый низкий результат за последние четыре года. На скромной для себя высоте — 2,24 м — остановился прыгун в высоту Илья Иванюк, а Наталья Спиридонова вновь не смогла улететь выше 1,89 м. В прыжках с шестом Тимур Моргунов уступил своему лучшему результату ни много ни мало полметра, а Екатерина Конева так и не смогла перепрыгать Виолетту Скворцову в секторе для тройного.

Неделя лёгкой атлетики в Москве завершилась «Мемориалом братьев Знаменских». Не все атлеты, принимавшие участие в соревнованиях предыдущих дней, оказались готовы выйти на старт через короткий промежуток времени. В частности, турнир пропустили высотники Карина Демидик и Данил Лысенко, а также бегунья Кристина Макаренко. Лучшей спринтерше России, как оказалось, не просто потребовалось время на восстановление. Как рассказала бегунья в соцсети, её вновь стала беспокоить травма ахиллова сухожилия, из-за которой она пропустила большую часть прошлого сезона.

А вот Савелий Савлуков решил не брать паузу в соревнованиях после ангины, сразившей его по итогам командного чемпионата страны в Сочи, и потерпел первое поражение на открытых стадионах с июня 2021 года. Подопечный Сергея Клевцова, по-видимому, потратил слишком много сил на Фестивале спринта и на мемориале уступил Максиму Федяеву, показав при этом скромный для себя результат — 46,27 секунды. Проигрыш победителю составил 0,06 секунды.

Российским прыгуньям тройным никак не удаётся остановить победную поступь белоруски Виолетты Скворцовой, которая взяла уже третий турнир подряд в этом сезоне. Причём победительница юношеского чемпионата Европы раз за разом наращивает результат. Если в Сочи она победила с личным рекордом 14,41 м, то теперь добавила к нему ещё 18 см и ворвалась в топ-5 лучших результатов сезона в мире. Екатерина Конева вновь стала второй, улетев в лучшей попытке на 14,21 м. После завершения соревнований серебряная медалистка ЧМ-2013 посетовала на ветреную и прохладную погоду.

«Сегодня было холодно прыгать. Хорошо, что ветер был в спину, потому что мне тяжело с ним бороться. Во мне нет столько килограммов, чтобы это делать. Но ничего, скоро наем, и всё будет нормально. Я не расстраиваюсь. Какие мои годы? Что думаю о личном рекорде Скворцовой? Сегодня я проснулась, и в голове было «14,60». Подумала, что, может быть, я сегодня поднажму. Но поднажала не я. Бомбану чуть попозже», — заявила Конева журналистам после соревнований.

Не получилось упорной борьбы и высоких результатов в секторе для прыжков в высоту среди мужчин. Победитель прыжкового фестиваля в рамках Недели лёгкой атлетики Данил Лысенко, по словам его тренера Сергея Клюгина, нуждается в восстановлении после предыдущего старта и изначально не планировал повторно прыгать в «Лужниках». В его отсутствие главным фаворитом был, конечно, лидер российского сезона и рекордсмен турнира Илья Иванюк, который поначалу вполне оправдывал свой статус. Последовательно с первой попытки он взял 2,11, 2,18 и 2,24 м, удерживая лидирующую позицию, но затем неожиданно оступился на следующем рубеже — 2,27. Правда, к тому моменту большинство соперников уже завершили соревнования, а в секторе остался лишь Альперен Асет, пропускавший фатальную для Ильи отметку. Турецкий прыгун имел возможность вырвать у россиянина победу, однако с высотой 2,29 м так и не справился.

Иванюк после выступления извинился перед болельщиками за такой скромный результат, а также признался, что ему не хватило соперничества в секторе. Россиянин отметил, что был бы рад видеть на соревнованиях в России олимпийских чемпионов Мутаза Баршима и Джанмарко Тамбери.

«Бывает такое, что проснулся и понимаешь, что состояние совсем не то. Я пытался, но не получилось. Давайте в Даню Лысенко камень кинем. Вот приехал бы он, была бы борьба, а так… Спасибо нашему турецкому коллеге за борьбу.

Немного корявые подъёмы высоты были — по 3 см. Сначала один пропускает попытку, потом второй, третий. Не очень удобно. Возможно, сегодня надо было прыгать всё. Но опять же, сегодня холодно, ветер то в лицо, то не в лицо. Нелётная погода для меня», — поделился бронзовый призёр ЧМ-2019.

Достаточно быстро завершили выступления в этом секторе и девушки. На отметке 1,86 м их осталось лишь пятеро, а на следующей высоте и вовсе двое — Наталья Спиридонова и Мария Кочанова. Справиться с планкой на отметке 1,89 м удалось лишь экс-чемпионке мира среди юниоров, что и принесло ей золотую медаль. Интересно, что на Дне прыжков в понедельник с этим же результатом Спиридонова осталась лишь четвёртой. В ранге победительницы Наталья штурмовала 1,92 м, но эта высота ей оказалась не под силу.

А одним из тех видов, где развернулась напряжённая и захватывающая борьба, стали мужские прыжки в длину. Лидерство там в самом начале захватил белорус Никита Лопатенко, улетевший на 7,79 м. Постепенно к нему подбирались россияне: во второй попытке Александр Меньков показал 7,67, а Артём Чермошанский в третьей — 7,73.

Оба всячески старались улучшить показатели, однако ни тому ни другому никак не удавалось идеально подобрать разбег и попасть на планку. Казалось, что тройка призёров останется именно такой, когда в последнем прыжке Юрий Ожигбесов улетел на 7,71 и сместил Менькова с третьего места. Экс-чемпион мира имел шанс отыграться и даже исполнил очень хороший, далёкий прыжок, однако допустил миллиметровый заступ. В результате Александр остался без наград на третьем подряд турнире этого сезона.

Успешным получилось возвращение к соревнованиям после травмы шестовика Тимура Моргунова. Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года одержал победу, хотя и остановился на весьма неприметной для себя высоте 5,50 м, что на полметра ниже его личного рекорда.

Не порадовал результатом и победитель в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков. Атлет преодолел дистанцию за 13,69 секунды — так медленно он не бегал с августа 2019 года. Сам спортсмен настолько удивился цифрам на табло, что даже предположил какой-то технический сбой. Сергей признался, что допустил техническую ошибку, преодолевая девятый барьер, но вряд ли она могла стоить ему двух десятых секунды.

«Доволен ли я бегом? Если действительно такой результат, то, конечно, нет. Это ни в какие ворота. Я на одной ноге так в Париже бежал — 13,88. Это было после того, как меня Омар Маклауд повалял. Я три месяца восстанавливался, пришёл и 13,88 пробежал. Но там понятно, я потом выкарабкался к чемпионату мира в Дохе. Это был дурацкий сезон. А сейчас я был уверен, что хотя бы на несколько соток быстрее. Но не так, чтобы две десятых потеря. Да, повторюсь, косякнул в конце, но с одного барьера проиграть две десятки — это надо совсем встать», — поделился впечатлениями Шубенков.

Также он заявил, что показывал бы более высокие результаты, если бы мог участвовать в международных соревнованиях. По мнению спортсмена, это мотивировало бы на более упорные тренировки.

«Если даже сейчас объявить: «Серёга, через неделю на международные старты едешь», то у меня на нервяке, на эмоциях десятка уже сама просится, а то и две. Как в 2021 году было, когда меня не пускали, не пускали, не пускали, потому что по делам проходил нехорошим. Только допустили — и сразу две десятки снял со своих же результатов. Поэтому для меня это очень серьёзный фактор. Даже сама атмосфера, само ощущение праздника», — подчеркнул экс-чемпион мира.