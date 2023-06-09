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Савлуков заявил, что сохраняет надежду на участие в летних Олимпийских играх 2024 года

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Победитель забега на 400 м в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков рассказал, что не теряет надежды выступить на летних Олимпийских играх 2024 года.
Савлуков заявил, что сохраняет надежду на участие в летних Олимпийских играх 2024 года
  • РИА Новости

«Надежду на участие, безусловно, сохраняю. Хочется показать олимпийский норматив, чтобы уже быть уверенным: если нас вдруг допустят, он у меня есть. Ну а даже если этого не произойдёт, всё равно буду знать, что я один из тех, кто мог бы поехать. Что я сделал всё от себя зависящее. Что поделать, если нас не пускают? Надо смириться и забить. Но я не жалуюсь. Нас в России поддерживают как могут. Проводят такие турниры, придумывают что-то новое. Вот организовали забеги рядом с Красной площадью — здорово же! Призовые, опять же, получаем», — заявил Савлуков в интервью RT.

Ранее Савлуков объяснил, с чем может быть связан зимний спад в его результативности. 

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