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Савлуков: зимний спад был связан со структурным сбоем, я даже не тренировался

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Победитель забега на 400 м в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков объяснил, с чем может быть связан зимний спад.
Савлуков: зимний спад был связан со структурным сбоем, я даже не тренировался
  • РИА Новости

«Это и в самом деле структурный сбой, и я не могу больше ничего к этому добавить, правда. Было тяжело. Ничего не делал, не тренировался даже. Ни я, ни тренер так и не поняли, что это было. По большей части это было что-то психологическое. От меня ждут каких-то рекордных результатов. Постоянно кто-то подходит и спрашивает: «Ну когда, когда покажешь 44 секунды?» Люди этого хотят больше, чем я сам, мне кажется», — заявил Савлуков в интервью RT. 

Ранее Савлуков высказался о результативности спортсменов на фоне отстранения от международных соревнований.

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