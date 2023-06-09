Легкоатлет Савлуков: отсутствие международных стартов сказывается на росте результатов

Победитель забега на 400 м в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков высказался о результативности спортсменов на фоне отстранения от международных соревнований.

«Не хватает международных стартов, ведь у себя мы, по большому счёту, бегаем с одними и теми же соперниками. Не подумайте только, что я зазвездился или что-то в этом роде, я к ребятам с большим уважением отношусь. Но нередко бывает, что бежишь в одного, борешься сам с собой. На международных стартах было бы за кем тянуться, там и мандраж больше, и вообще всё по-другому», — заявил Савлуков в интервью RT.

Он также отметил, что с удовольствием поехал бы на соревнования в Китай или Белоруссию.

«Слышал, что китайские бегуны хотели к нам приехать. Просто чтобы с другими ребятами побегать. У меня в карьере был только один международный старт, юниорский чемпионат Европы в 2019 году, так что я даже и позабыл, каково это — выступать за границей», — добавил Савлуков.

Ранее Антонина Кривошапка победила в беге на 400 м на Неделе лёгкой атлетики в Москве.