Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Легкоатлет Савлуков: отсутствие международных стартов сказывается на росте результатов

Короткая ссылка
Победитель забега на 400 м в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков высказался о результативности спортсменов на фоне отстранения от международных соревнований.
Легкоатлет Савлуков: отсутствие международных стартов сказывается на росте результатов
  • Gettyimages.ru

«Не хватает международных стартов, ведь у себя мы, по большому счёту, бегаем с одними и теми же соперниками. Не подумайте только, что я зазвездился или что-то в этом роде, я к ребятам с большим уважением отношусь. Но нередко бывает, что бежишь в одного, борешься сам с собой. На международных стартах было бы за кем тянуться, там и мандраж больше, и вообще всё по-другому», — заявил Савлуков в интервью RT.

Он также отметил, что с удовольствием поехал бы на соревнования в Китай или Белоруссию.

«Слышал, что китайские бегуны хотели к нам приехать. Просто чтобы с другими ребятами побегать. У меня в карьере был только один международный старт, юниорский чемпионат Европы в 2019 году, так что я даже и позабыл, каково это — выступать за границей», — добавил Савлуков. 

Ранее Антонина Кривошапка победила в беге на 400 м на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить