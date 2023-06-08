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Кривошапка победила в беге на 400 м на Неделе лёгкой атлетики в Москве

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Антонина Кривошапка победила в беге на 400 м на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
Кривошапка победила в беге на 400 м на Неделе лёгкой атлетики в Москве
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Она показала результат 52,25 секунды.

Второй стала Вероника Архипова (53,17). Замкнула тройку Анна Садовничева (53,33).

У мужчин на той же дистанции лучшим стал Савелий Савлуков (45,69). Второй — Максим Федяев (46,30). Третье место у Александра Масютенко (46,80).

В беге на 100 м лучшей стала Кристина Макаренко (11,32). Второе место у Анастасии Шакуло (11,59), третье — у Ульяны Баженовой (11,60).

У мужчин лучший результат у Ярослава Ткалича (10,23), второе место занял Данила Тен (10,24), третьим стал Владислав Скулин (10,34).

Ранее сообщалось, что Иванов одержал победу в беге на 400 м с барьерами на Неделе лёгкой атлетики.

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