«Люблю поспорить и чего-то не сделать»: Савлуков — о работе с Клевцовым, нормативе в 45 секунд и отсутствии конкуренции

Отсутствие международных стартов сказывается на росте результатов, так как на внутренних соревнованиях уровень волнения и конкуренции гораздо ниже. Об этом в интервью RT заявил победитель забега на 400 м в рамках Фестиваля спринта в «Лужниках» Савелий Савлуков. В то же время легкоатлет признался, что испытывает дискомфорт от вопроса, когда он наконец выполнит олимпийский норматив. Он также объяснил, с чем может быть связан зимний спад, и рассказал, насколько комфортно работать с тренером Сергеем Клевцовым.

— После финиша на вас страшно было смотреть. Почему так тяжело дался забег в рамках Фестиваля спринта?

— А я ангиной заболел после командного чемпионата России, неделю потерял. Отсюда и результат такой, не слишком высокий. Но, надеюсь, к мемориалу Знаменских наберу форму получше и всё сложится удачнее. Вообще, старт этого сезона получился необычный, не такой, как раньше. Ровно год назад я здесь 45,18 бежал, а сейчас 45,69 — вот такой результат. Тем не менее цель себе поставил — олимпийский норматив выполнить, до него не хватает всего ничего — сбросить эти 0,18. Надеюсь, разбежимся и со временем получится.

— Силы в себе чувствуете для улучшения?

— Да, но есть, правда, один момент. У меня зимой провал был. Так что в этот сезон очень волнительно было входить после того, что произошло. Но мы с тренером, конечно, поработали, и по плану я должен ещё шагать вперёд. Вообще, хотелось бы выбежать наконец из 45 секунд. Пусть пробежать за 44,90, но понять, прочувствовать, что это за скорость. Надеюсь, верю в это, но пока так, как есть.

— Сергей Клевцов назвал ваш зимний провал структурным сбоем. Что он имел в виду?

— Это и в самом деле структурный сбой, и я не могу больше ничего к этому добавить, правда. Было тяжело. Ничего не делал, не тренировался даже. Ни я, ни тренер так и не поняли, что это было.

— Это что-то психологическое?

— Да, по большей части.

— Подозреваю, проблема в том, что прошлым летом как раз после Недели лёгкой атлетики все вокруг стали ждать от вас рекордных результатов.

— И сейчас ждут. Постоянно кто-то подходит и спрашивает: «Ну когда, когда покажешь 44 секунды?» Люди этого хотят больше, чем я сам, мне кажется. И это тяжело, когда на тебя так постоянно давят. Мы даже с тренером так часто об этом не говорим, как, скажем, в прошлом году. Это «надо, надо» ни к чему, всему своё время.

— Это большое подспорье, что тренер вас понимает и поддерживает, хотя вы с ним не так долго работаете вместе. Можно сказать, что уже нашли идеальное взаимопонимание?

— Конечно, причём очень быстро это произошло. И я не скрываю, что отношения у нас не только профессиональные, но и дружеские. Мне с Клевцовым классно, комфортно, так что для меня он лучший тренер.

— А какой вы спортсмен для него? Тот, кто беспрекословно следует требованиям и установкам, или тот, кто задаёт вопросы, вникает в процесс и старается привнести свои идеи?

— Думаю, он сам лучше бы об этом рассказал, но, наверное, я стараюсь спрашивать и разбираться. Люблю поспорить, чего-то не сделать и схалявить (смеётся). Думаю, у каждого спортсмена есть какая-то нелюбимая работа на тренировках, от которой он с радостью отлынивает. Для меня это бег на 450 м. Кто знает, тот поймёт. Тут 400 сложно даётся, а это ещё 50 м сверху. И надо не один раз пробежать. Я это очень тяжело переношу.

— К партнёру по тренерской группе Сергею Шубенкову за советами обращаетесь?

— Нет, у Сергея свой взгляд на мир, у меня — свой, поэтому дружеских отношений у нас нет, только профессиональные.

— Цель на сезон у вас вполне конкретная — олимпийский норматив. Значит, надежду на участие в Играх ещё сохраняете?

— Да, безусловно. Хочется показать этот результат, чтобы уже быть уверенным: если нас вдруг допустят, он у меня есть. Ну а даже если этого не произойдёт, всё равно буду знать, что я один из тех, кто мог бы поехать. Что я сделал всё от себя зависящее. Что поделать, если нас не пускают? Надо смириться и забить. Но я не жалуюсь. Нас в России поддерживают как могут. Проводят такие турниры, придумывают что-то новое. Вот организовали забеги рядом с Красной площадью — здорово же! Призовые, опять же, получаем.

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— Но ведь без конкуренции очень тяжело бить личные рекорды…

— Это точно. Не хватает международных стартов, ведь у себя мы, по большому счёту, бегаем с одними и теми же соперниками. Не подумайте только, что я зазвездился или что-то в этом роде, я к ребятам с большим уважением отношусь. Но нередко бывает, что бежишь в одного, борешься сам с собой. На международных стартах было бы за кем тянуться, там и мандраж больше, и вообще всё по-другому.

Слышал, что китайские бегуны хотели к нам приехать. Я бы и сам с удовольствием поехал куда-то, да хоть в тот же Китай, в Белоруссию. Просто чтобы с другими ребятами побегать. У меня в карьере был только один международный старт, юниорский чемпионат Европы в 2019 году, так что я даже и позабыл, каково это — выступать за границей.

— С какими мыслями смотрите на мировой рекорд Уэйда ван Никерка 43,03 секунды? Как на что-то запредельное или всё-таки реальное?

— Ой, я туда пока даже не заглядываюсь. Вот рекорд Европы — если не ошибаюсь, 44,43 секунды — мне как-то ближе. Ведь как мне думать о 43 секундах, когда я и 44 не разменивал? А мировое достижение — это вообще другой уровень, это круто. Но всё-таки, я думаю, добраться до него возможно. Когда-нибудь, если бог даст.