«В его жизни ещё не было взрослого сезона»: почему Савлуков не смог побить рекорд России на дистанции 400 метров

Савелий Савлуков завоевал золотую медаль в беге на 400 м на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах. От талантливого юноши ждали рекорда страны, который принадлежит Виктору Маркину и держится уже 42 года. Но в финале он показал время на секунду хуже, чем результат олимпийского чемпиона. Как объяснил тренер Сергей Клевцов, неудача связана в первую очередь с неопытностью его подопечного. Атлет проводит свой первый взрослый сезон и пока не научился распределять силы. Однако потенциал у победителя турнира большой, и в будущем он ещё всех удивит.

Третий день чемпионата России по лёгкой атлетике имел все шансы стать историческим: на дистанции 400 метров Савелий Савлуков намеревался превзойти самый старый из легкоатлетических рекордов — достижение Виктора Маркина (44,60 сек.), установленное 42 года назад на московской Олимпиаде. Об этом на протяжении сезона говорилось так часто и так много, что рекордный забег представлялся чем-то само собой разумеющимся.

Увы, ожидания болельщиков не оправдались: стартового запала подопечному Сергея Клевцова хватило только на первую половину дистанции. После этого его накрыло так, что до микст-зоны Савлуков добрался, едва держась на ногах, и был крайне немногословен. Как признался спортсмен, он чувствовал себя крайне плохо и тяжело, причину случившегося не понимает и, соответственно, объяснить не может. Выдавил некое подобие радости по поводу победы, но тут же добавил: «Это программа-минимум. Результат-то детский — 45,63…»

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Пока чемпион приходил в себя, я разговорилась с его тренером. В отличие от Савелия, его наставник не слишком настраивался на то, что в финале и в самом деле может случиться рекорд.

«В мае-июне у нас всё получалось гораздо лучше, пошёл хороший такой разгончик, и я рассчитывал, если честно, что рекорд Маркина получится побить ещё тогда. Но в силу ряда причин Савва решил, что рановато ему быстро бежать. Это молодость, конечно, недостаток опыта. К тому же я никогда не был склонен давить на спортсмена — неважно, идёт речь о таком опытном атлете, как Сергей Шубенков, или о молодом Савлукове. Вот и не получилось у меня вовремя объяснить, что все процессы идут в организме достаточно инертно. И не нужно их искусственно притормаживать, откладывать результат на потом», — объяснил Клевцов.

Тренер как в воду глядел. На молодёжном первенстве России Савлуков поддёрнул связки колена, из-за чего даже не смог пробежать эстафету. Потом травму удалось залечить, но время было потеряно, форма пошла на спад. И рассуждения о намерениях обновить российский рекорд перекочевали в разряд теоретических.

По мнению Клевцова, Савелий всё равно мог разменять в Чебоксарах 45 секунд, но делать это стоило в полуфинале, когда запас свежести был побольше. Но там Савлуков пробежал дистанцию за 45,98. А на третий круг, по словам тренера, парню уже просто не хватило здоровья.

Продолжая объяснять причины не слишком удавшегося, несмотря на золотую медаль, выступления, Клевцов обратил внимание на неопытность Савлукова.

«Савва не слишком давно у меня тренируется. До того, как пришёл, в его карьере был сначала детский спорт и дистанция 800 м, а потом два года глубокого застоя. Иначе говоря, в его жизни пока ещё не случалось настоящего взрослого сезона. А всё, что происходит со спортсменом впервые, пугает. Человек не понимает, как можно тянуть сезон с мая по август, хотя в серьёзной лёгкой атлетике это обычная практика. Поэтому нужно время, чтобы дойти до всего этого головой», — добавил специалист.

Когда Савлуков немного пришёл в себя и отдышался, он признался, что довольно смутно представляет себе, как сохранить силы до Спартакиады. Прошлый сезон Савелий вообще закончил в июле, и нынешний опыт оказался для него не просто новым, но порядком мучительным. Было видно, что он действительно не понимает, за счёт чего мог бы поднакопить сил и вернуть былую лёгкость.

Клевцов на этот вопрос довольно иронично заметил, что тренировать мышцы умеет любой тренер, но делать это, когда к выступлениям не готова голова, совершенно бесполезно.

«Савелий — талантливый человек с хорошим сочетанием скорости и выносливости. 400 м в этом плане интересная дистанция. И приходят к ней по-разному. Можно взять пример Майкла Джонсона, который шёл к более длинному бегу от стометровки, или, напротив, вспомнить Альберто Хуанторену, который совмещал 400 и 800. Савелий тоже пришёл к 400 с более длинной дистанции, а это говорит о том, что у него есть хороший резерв развития скоростных качеств. Но для этого нужно заниматься спринтами. Цель-то у нас не рекорд Маркина побить, а пробежать 400 метров за 43 секунды. Иначе просто неинтересно», — добавил тренер, когда ученика повели на пьедестал за честно заработанной наградой.