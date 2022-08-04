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Метательница копья Маркарян выиграла чемпионат России с сотрясением мозга

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Легкоатлетка Вера Маркарян выиграла чемпионат России в соревнованиях по метанию копья.
Метательница копья Маркарян выиграла чемпионат России с сотрясением мозга
  • AP

«Я ехала на самокате, меня подрезали, и я упала. У меня случилось сотрясение, я два дня лежала и не вставала. Но мыслей пропустить сегодняшний старт у меня не было», — цитирует Маркарян ТАСС.

Её результат — 58,31 м. На второй позиции расположилась Виктория Червякова с показателем 55,75 м. Третья — Майя Богатырёва (55,51 м).

Ранее сообщалось, что Елена Соколова одержала победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике.

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