Маркарян стала четырёхкратной чемпионкой России в метании копья
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33-летняя спортсменка показала лучший результат дня — 58,31 метра. Серебряную награду выиграла Виктория Червякова (55,75). Бронза досталась Майе Богатырёвой (55,51).
Маркарян также является чемпионкой Европы — 2012 в составе сборной Украины. Спортсменка приняла решение выступать за команду России в августе 2015 года.
ЧР-2022, который проходит на стадионе «Олимпийский», завершится 5 августа. В столице Чувашии разыгрывается 44 комплекта наград.
Ранее сообщалось, что серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года Елена Соколова одержала победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике.