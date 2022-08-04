Маркарян стала четырёхкратной чемпионкой России в метании копья

Вера Маркарян завоевала золотую медаль чемпионата России по лёгкой атлетике 2022 года на соревнованиях по метанию копья в Чебоксарах.

33-летняя спортсменка показала лучший результат дня — 58,31 метра. Серебряную награду выиграла Виктория Червякова (55,75). Бронза досталась Майе Богатырёвой (55,51).

Маркарян также является чемпионкой Европы — 2012 в составе сборной Украины. Спортсменка приняла решение выступать за команду России в августе 2015 года.

ЧР-2022, который проходит на стадионе «Олимпийский», завершится 5 августа. В столице Чувашии разыгрывается 44 комплекта наград.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года Елена Соколова одержала победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике.









































