В гордом одиночестве и со слезами на глазах: как Ласицкене выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике

Мария Ласицкене одержала уверенную победу на первенстве России по лёгкой атлетике в Чебоксарах. Соперницы пытались составить ей конкуренцию до высоты 1,91 м, но на большее оказались неспособны. Оставшись в секторе одна, олимпийская чемпионка с третьей попытки преодолела 2,00 м и расплакалась от нахлынувших эмоций, а затем предприняла попытку установить лучший результат сезона в мире, но с задачей не справилась.

Второй день чемпионата России завершился грандиозным аккордом: Мария Ласицкене выиграла национальное первенство, впервые в этом сезоне преодолев двухметровый рубеж.

После того, как самая именитая российская прыгунья победила на Играх в Токио, я как-то поинтересовалась у её коллеги победительницы Игр-2012 и действующей рекордсменки страны Анны Чичеровой: чем она объясняет, что за время своих звёздных выступлений Маша так и не сумела прыгнуть выше рекордного результата?

По мнению собеседницы, та могла бы это сделать. Чичерова пояснила, что легкоатлетическая высота — это такой вид, где каждый отдельно взятый сантиметр решает многое. Для того, чтобы установить рекорд, должна произойти совокупность не только определённых качеств, но и условий. А это сходится далеко не на каждом старте.

Вот и в Чебоксарах женская высота изначально стояла особняком, как вид, где предстояло выступить самой яркой из нынешних звёзд легкой атлетики, но при этом всем было очевидно, что никакого рекорда не будет. Что чичеровские 2,07 так и останутся неберущимся достижением. Возможно, на многие годы вперёд.

Рассуждая в той беседе об уникальности Ласицкене-спортсменки, Анна предположила, что у неё ещё есть большие перспективы в плане результатов.

«Возьмите хотя бы тот факт, что сразу после Олимпиады в Токио, уже завершая сложнейший во всех отношениях сезон, Ласицкене прыгнула 2,05 при том, что всей этой истории предшествовала серьёзная травма. Маше удалось выиграть два чемпионата мира подряд, а это очень непростая задача. Она человек с очень сильным характером», — объяснила Чичерова.

Тогда, разумеется, никто из нас не знал, что пройдёт несколько месяцев, российские атлеты потеряют возможность выступать на международных турнирах, и стальной характер Маши окажется на поверку самым обычным, человеческим. Во время турнира «Путь к Олимпу», который проходил в конце июля в одни сроки с первенством планеты, олимпийская чемпионка не сумела преодолеть высоту 1,96 метра и разрыдалась перед заключительной попыткой.

У того нервного срыва имелись причины. С точки зрения результата послеолимпийский сезон откровенно не складывался. Обращение Ласицкене с открытым письмом к президенту МОК Томасу Баху обернулось не сочувствием и пониманием, а очередной волной хейта, да и сама Маша объяснила, что ей становится тяжело справляться с напряжением, которое нагнетается каждый день.

«Что нагнетает? Обстановка в мире. Чемпионат мира прошёл без меня, я это приняла. Я должна показывать то, на что способна», — призналась спортсменка.

Возможно, как раз попытками сберечь оставшуюся энергию объяснялся тот факт, что перед чемпионатом страны легкоатлетка свела к минимуму общение с журналистами, заранее предупредив: отвечать на вопросы будет только в микст-зоне.

Точно такой же обет молчания взял тренер Геннадий Габрилян, хотя казалось бы: когда, как не сейчас, пока спортивные мероприятия, как и интерес к ним, сильно потеряли градус, следует оставаться максимально открытыми для своих болельщиков, предоставляя им информацию из первых рук? Тем более в ситуации, когда спортивные результаты оставляют желать лучшего. Понятно, что победителей не судят, но одно дело — выиграть с результатом 1,91, как это случилось на турнире «Путь к Олимпу» в Москве, и совсем другое — загнать планку за два метра. Продемонстрировать как бы невзначай, что прежняя Ласицкене никуда не делась, независимо от того, открыты перед ней двери в высшее легкоатлетическое общество, или нет.

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Подозреваю, именно о таком сюжете мечтал в среду весь чебоксарский стадион. Кто, как не Маша, был способен в этот день на чудо?

Начальную высоту 1,85 она преодолела с первой попытки. Пропустила 1,88 и после первой осечки на 1,91 как-то очень зло и уверенно преодолела и эту планку.

На высоте 1,94 спортсменок осталось всего три: компанию олимпийской чемпионке составили прошлогодняя победительница ЧР Мария Качанова и чемпионка мира среди юниоров Наталья Спиридонова. Несмотря на то, что личный рекорд первой из девушек составлял 194 см, а у второй оказался ещё ниже, в чём-то им было даже проще, чем Ласицкене. Если Маше приходилось искать способы искусственно взрастить в себе хоть какой-то кураж и соревновательную злость, для её соперниц поводом для максимального настроя был сам факт выступления в одном секторе с выдающейся прыгуньей. Но дальше не прошли ни та, ни другая.

196 см уже в ранге чемпионки России Мария брать не стала, сразу заявив два метра, но сбила планку. Вторая попытка тоже не удалась, и было очень похоже, что этими ошибками спортсменка намеренно злит себя, чтобы хоть таким образом вызвать в душе ярость к главному сопернику, то есть — к планке.

Третья попытка — это всегда экстрим для избранных. Рассказывая о своей подопечной незадолго до Олимпиады, Габрилян объяснял, что делит старты на технические, где уровень конкуренции, как правило, невысок, и психологические — с полным набором всех возможных стрессовых факторов: уровень результата, ответственность, боязнь не добиться успеха и так далее. И добавил, что именно в таких условиях Ласицкене способна максимально проявлять себя.

Могла ли Маша вообще отказаться от дальнейших попыток, став чемпионкой? Вполне. Просто тогда ей наверняка был бы гарантирован шлейф пересудов, что прежняя Ласицкене кончилась или как минимум близка к этому. Покорённый двухметровый рубеж, на который, как Маша призналась позже, её вдохновила своей победой в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, снимал все вопросы. И было уже неважно, что следующие три попытки на 2,04 не сложились. Слишком много было отдано сил предыдущей высоте.

Ещё больше оказалось потрачено эмоций. После взятия высоты 2,00 Мария издала громкий победный крик, а затем, сойдя с матов, не сдержалась и вновь расплакалась. Чуть в стороне аплодировал ей счастливый Габрилян, а у победительницы текли по лицу слёзы.

Возможно, лучше других состояние олимпийской чемпионки понимала Чичерова. Когда Ласицкене всё же справилась с задачей, и мы созвонились, чтобы обсудить увиденное, в голосе Анны звенело ликование.

«Было просто прекрасно наблюдать за тем, как Маша преодолевает себя. Когда постоянно что-то не получается, из этого колеса неудач всегда очень сложно выскочить. Если есть сильная конкуренция, в ней всегда находишь дополнительный ресурс. Но тут его не было. Поэтому Маша просто молодец, что с третьей попытки эту высоту шандарахнула — именно так, без серьёзных соперниц, соревнуясь сама с собой. Думаю, для неё это очень важно…», — отметила Чичерова.