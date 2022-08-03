Взлетела выше Исинбаевой: как Сидорова выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике с лучшим результатом сезона в мире

В Чебоксарах стартовал чемпионат России по лёгкой атлетике. Первый день соревнований запомнился эффектной победой Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом. Преодолев планку на высоте 4,91 м, она побила принадлежавший Елене Исинбаевой рекорд первенств страны и установила лучший результат сезона в мире. В беге на 110 м с барьерами не было равных Сергею Шубенкову. Однако сам спринтер остался не до конца доволен своим выступлением, так как не смог преодолеть дистанцию за то время, на которое рассчитывал.

В мире телесериалов существует специальный термин «приглашённая звезда». Так называют знаменитость, которая появляется в кадре в роли самой себя. Именно в этом амплуа в первый день чемпионата России в Чебоксарах выступали сразу два чемпиона мира: Анжелика Сидорова — в прыжках с шестом и Сергей Шубенков — в беге на 110 м с барьерами. Всем остальным на этом фоне предстояло быть актёрами второго плана.

Другой вопрос, что сами соревнования сложно отнести к шоу-мероприятию. Из-за этого весь антураж, в котором предстояло блистать звёздам первой величины, при всём желании нельзя было назвать достойной оправой. Крепкий рабочий турнир для узкого круга истинных ценителей — не более того.

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Из всех внутренних соревнований чемпионаты страны во все времена не слишком годились для того, чтобы превращать их в шоу. Во-первых, именно здесь вёлся отбор на главные старты. Во-вторых, регламент требовал определённого и довольно обширного представительства регионов, это подразумевало слишком разный уровень мастерства участников и, соответственно, интереса к ним со стороны публики.

Но в этом году вышло так, что национальное первенство стало едва ли не главным стартом. Поэтому бессознательно и хотелось добавить действу яркости и интриги. Ведь та же Сидорова совершенно очевидно боролась не с соперницами. Она стопроцентно осознавала свою звёздную роль и ношу, которую на протяжении последних сезонов навьючивали на неё титулы, поэтому словно хотела показать миру, что именно он потерял, не дав российским атлетам возможности выйти на более серьёзные арены. Билась не с Полиной Кнороз, которая завоевала серебро в Чебоксарах, а с американкой Кэти Нажотт — в июле та стала чемпионкой мира в американском Юджине.

Сидорова повторила результат виртуальной соперницы, со второй попытки взяв высоту 4,85 м. В этом сезоне Анжелика уже прыгала выше — на один сантиметр. Произошло это на июльском чемпионате Москвы. Но что такое сантиметр, когда душа жаждет победы за явным преимуществом?

Этот сценарий читался в действиях спортсменки довольно чётко. Сидорова перенесла планку на 4,91 — всего на 10 см ниже личного рекорда. На любом более крупном турнире сюжет мог бы стать центральным — драматургии в нём хватало: первая попытка — мимо. Вторая — и снова неудача. Третья…

В Чебоксарах не было беснования трибун, никак не ощущался кураж, и как раз поэтому казалось, что всё так и закончится цифрами 4,85 в графе «победитель». Без должных эмоций люди на таких высотах летают крайне редко. Сидорова сумела, попутно установив рекорд России и показав лучший результат сезона в мире. Но казалось крайне несправедливым, что всё это происходит столь буднично.

Этот финал так и остался кульминацией первого дня. Заключительный вид, где предстояло солировать второй «приглашённой звезде», был слегка смазан чисто технической помаркой: за фальстарт дисквалифицировали соседа Шубенкова по дорожке, нижегородца Анатолия Киселёва, и, возможно, как раз это послужило причиной, по которой Сергей чуть засиделся на повторном старте, и рекорда страны в добавление к золотой медали не получилось.

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«На четвёрочку с минусом доволен собой. Почему засиделся вначале? Утром в предварительном забеге у меня получился едва ли не самый быстрый старт в карьере: первые два барьера я так быстро не на всяком чемпионате мира бегаю. А вот в финале — возможно, чуть устал к вечеру, возможно, из-за фальстарта перестраховался. Не знаю. Нужно с тренером переговорить, посмотреть раскладки. Для меня всегда сложно отвечать, когда приходится сначала в микст-зону идти, а потом только с тренером разговаривать», — прокомментировал Шубенков свой забег.

Также чемпион мира вновь отметил, что ему до сих пор не хватает куража на российских соревнованиях и приходится придумывать, как себя мотивировать пробежать дистанцию быстро.

«Понятно, что для меня важен прежде всего результат. Стать чемпионом России — это как бы само собой. У меня уже было 13,27 по сезону, да и на этом стадионе я показывал 13,23, поэтому хотелось хотя бы на десятую быстрее, выбежать из 13,20. На крупных международных соревнованиях такие вещи получаются как бы сами собой. Здесь волевых усилий не хватило», — добавил атлет.