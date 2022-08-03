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Взлетела выше Исинбаевой: как Сидорова выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике с лучшим результатом сезона в мире

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Елена Вайцеховская
В Чебоксарах стартовал чемпионат России по лёгкой атлетике. Первый день соревнований запомнился эффектной победой Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом. Преодолев планку на высоте 4,91 м, она побила принадлежавший Елене Исинбаевой рекорд первенств страны и установила лучший результат сезона в мире. В беге на 110 м с барьерами не было равных Сергею Шубенкову. Однако сам спринтер остался не до конца доволен своим выступлением, так как не смог преодолеть дистанцию за то время, на которое рассчитывал.
Взлетела выше Исинбаевой: как Сидорова выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике с лучшим результатом сезона в мире
  • Анжелика Сидорова в финале соревнований по прыжкам с шестом на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

В мире телесериалов существует специальный термин «приглашённая звезда». Так называют знаменитость, которая появляется в кадре в роли самой себя. Именно в этом амплуа в первый день чемпионата России в Чебоксарах выступали сразу два чемпиона мира: Анжелика Сидорова — в прыжках с шестом и Сергей Шубенков — в беге на 110 м с барьерами. Всем остальным на этом фоне предстояло быть актёрами второго плана.

Другой вопрос, что сами соревнования сложно отнести к шоу-мероприятию. Из-за этого весь антураж, в котором предстояло блистать звёздам первой величины, при всём желании нельзя было назвать достойной оправой. Крепкий рабочий турнир для узкого круга истинных ценителей — не более того.

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Из всех внутренних соревнований чемпионаты страны во все времена не слишком годились для того, чтобы превращать их в шоу. Во-первых, именно здесь вёлся отбор на главные старты. Во-вторых, регламент требовал определённого и довольно обширного представительства регионов, это подразумевало слишком разный уровень мастерства участников и, соответственно, интереса к ним со стороны публики.

Но в этом году вышло так, что национальное первенство стало едва ли не главным стартом. Поэтому бессознательно и хотелось добавить действу яркости и интриги. Ведь та же Сидорова совершенно очевидно боролась не с соперницами. Она стопроцентно осознавала свою звёздную роль и ношу, которую на протяжении последних сезонов навьючивали на неё титулы, поэтому словно хотела показать миру, что именно он потерял, не дав российским атлетам возможности выйти на более серьёзные арены. Билась не с Полиной Кнороз, которая завоевала серебро в Чебоксарах, а с американкой Кэти Нажотт — в июле та стала чемпионкой мира в американском Юджине.

Сидорова повторила результат виртуальной соперницы, со второй попытки взяв высоту 4,85 м. В этом сезоне Анжелика уже прыгала выше — на один сантиметр. Произошло это на июльском чемпионате Москвы. Но что такое сантиметр, когда душа жаждет победы за явным преимуществом?

Этот сценарий читался в действиях спортсменки довольно чётко. Сидорова перенесла планку на 4,91 — всего на 10 см ниже личного рекорда. На любом более крупном турнире сюжет мог бы стать центральным — драматургии в нём хватало: первая попытка — мимо. Вторая — и снова неудача. Третья…

В Чебоксарах не было беснования трибун, никак не ощущался кураж, и как раз поэтому казалось, что всё так и закончится цифрами 4,85 в графе «победитель». Без должных эмоций люди на таких высотах летают крайне редко. Сидорова сумела, попутно установив рекорд России и показав лучший результат сезона в мире. Но казалось крайне несправедливым, что всё это происходит столь буднично.

Этот финал так и остался кульминацией первого дня. Заключительный вид, где предстояло солировать второй «приглашённой звезде», был слегка смазан чисто технической помаркой: за фальстарт дисквалифицировали соседа Шубенкова по дорожке, нижегородца Анатолия Киселёва, и, возможно, как раз это послужило причиной, по которой Сергей чуть засиделся на повторном старте, и рекорда страны в добавление к золотой медали не получилось.

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«На четвёрочку с минусом доволен собой. Почему засиделся вначале? Утром в предварительном забеге у меня получился едва ли не самый быстрый старт в карьере: первые два барьера я так быстро не на всяком чемпионате мира бегаю. А вот в финале — возможно, чуть устал к вечеру, возможно, из-за фальстарта перестраховался. Не знаю. Нужно с тренером переговорить, посмотреть раскладки. Для меня всегда сложно отвечать, когда приходится сначала в микст-зону идти, а потом только с тренером разговаривать», — прокомментировал Шубенков свой забег.

Также чемпион мира вновь отметил, что ему до сих пор не хватает куража на российских соревнованиях и приходится придумывать, как себя мотивировать пробежать дистанцию быстро.  

«Понятно, что для меня важен прежде всего результат. Стать чемпионом России — это как бы само собой. У меня уже было 13,27 по сезону, да и на этом стадионе я показывал 13,23, поэтому хотелось хотя бы на десятую быстрее, выбежать из 13,20. На крупных международных соревнованиях такие вещи получаются как бы сами собой. Здесь волевых усилий не хватило», — добавил атлет.

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