Никитин в седьмой раз выиграл чемпионат России в беге на 5000 метров

Чемпион России в беге на длинные дистанции Владимир Никитин выиграл чемпионат России по лёгкой атлетике в беге на 5000 метров, который проходит в Чебоксарах.

РИА Новости

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