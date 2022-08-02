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Никитин в седьмой раз выиграл чемпионат России в беге на 5000 метров

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Чемпион России в беге на длинные дистанции Владимир Никитин выиграл чемпионат России по лёгкой атлетике в беге на 5000 метров, который проходит в Чебоксарах.
Никитин в седьмой раз выиграл чемпионат России в беге на 5000 метров
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Результат 29-летнего спортсмена составил 13 минут 15,50 секунды.

Второе место занял Анатолий Рыбаков (13.16,63), на третьем — Евгений Кунц (13.42,49).

Напомним, что чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Чебоксарах с 2 по 5 августа.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова установила рекорд чемпионатов России и показала лучший результат сезона в мире.

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