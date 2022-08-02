Никитин в седьмой раз выиграл чемпионат России в беге на 5000 метров
- РИА Новости
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Результат 29-летнего спортсмена составил 13 минут 15,50 секунды.
Второе место занял Анатолий Рыбаков (13.16,63), на третьем — Евгений Кунц (13.42,49).
Напомним, что чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Чебоксарах с 2 по 5 августа.
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова установила рекорд чемпионатов России и показала лучший результат сезона в мире.