Уникальные рекорды Дюплантиса и Маклафлин, триумфальные вехи Баршима и Феликс: чем запомнился ЧМ по лёгкой атлетике

Швед Арман Дюплантис на пять сантиметров обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, американка Сидни Маклафлин первой в истории выбежала из 51 секунды на дистанции 400 м с барьерами, а нигерийка Тоби Амусан неожиданно показала лучший результат на стометровке с препятствиями. Катарец Мутаз Баршим стал первым трёхкратным чемпионом мира в прыжках в высоту среди мужчин, а Эллисон Феликс триумфально завершила карьеру на домашнем турнире. Чем запомнился чемпионат мира по лёгкой атлетике в США — в материале RT.

В американском Юджине завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике, на котором было побито три рекорда планеты и показан ряд интересных результатов.

Пожалуй, самым ярким из них оказалось новое достижение шведского гения в прыжках с шестом Армана Дюплантиса. Конечно, от него ждали феерического выступления (недаром финал в мужском шесте организаторы поставили на последний день соревнований), и олимпийский чемпион не подкачал.

Он был единственным, кто преодолел планку на высоте 6 м, и уже в ранге победителя мог заказывать любую высоту.

Сначала он с первой попытки взял 6,06, на сантиметр улучшив рекорд чемпионатов мира, державшийся с 2001 года, а затем попросил невероятные 6,21, что на пять сантиметров больше, чем его предыдущий рекорд для открытых стадионов, установленный на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме в конце июня.

Первая попытка Дюплантису не удалась, а во второй он перемахнул через планку с огромным запасом. К слову, это уже пятый рекорд мира для шведа. И, как ни странно, первая победа на мировом первенстве — в 2019 году в Дохе он довольствовался серебром с довольно скромным результатом 5,97 м. Так что, как сказал сам атлет, это была медаль, которой ему не хватало.

«Во время соревнований я даже и не думал о мировом рекорде, потому что мне просто отчаянно хотелось победить. Для меня очень важно, что я смог (одержать победу. — RT) именно таким образом. Я очень благодарен за это. Не думаю, что я показал всё, на что способен. Пока я чувствую, что могу раздвигать границы, моя мотивация будет сохраняться. К тому же мне это нравится», — заявил Дюплантис после выступления.

Феноменальная Маклафлин

Настоящий фурор в Юджине произвела 22-летняя американка Сидни Маклафлин. Спортсменка установила четвёртый за год мировой рекорд на дистанции 400 м с барьерами. Причём на чемпионате мира она показала просто феноменальный результат — 50,68 секунды, став первой бегуньей в истории, которая выбежала из 51 секунды. Занявшая второе место голландка Фемке Бол проиграла Маклафлин более 1,5 секунды, а ставшая третьей экс-рекордсменка мира Дэлила Мухаммад отстала на 2,5.

«Это просто невероятное время, спорт становится всё быстрее и быстрее. Думаю, какие ещё барьеры остались. Мне остаётся только становиться быстрее. В барьерном беге на 400 м уровень определённо растёт. Есть несколько девушек, которые готовы показать новый уровень возможностей человеческого тела, и мы видим, что время продолжает сокращаться», — сказала Маклафлин.

В свою очередь, Мухаммад отметила, что она всегда знала: рано или поздно кто-то из спортсменок пробьёт барьер в 51 секунду, а после финала в Юджине уверена и в том, что для Сидни реально сбросить с результата ещё секунду.

Первое золото ЧМ для Нигерии

Самым неожиданным стал рекорд нигерийки Тоби Амусан на стометровке с барьерами, причём в первую очередь для неё самой. Знаменательное событие произошло ещё в полуфинальном забеге, где 25-летняя спортсменка финишировала с результатом 12,12 секунды, сбросив с предыдущего мирового достижения Кендры Харрисон сразу 0,08 секунды. А спустя два часа в финале она пробежала за 12,06, но этот результат не был ратифицирован как рекорд из-за превышения допустимой силы ветра. Тем не менее бегунья принесла Нигерии первую в истории золотую медаль чемпионатов мира по лёгкой атлетике.

«Моей целью было участвовать в забеге и выиграть золото, что я и сделала. Вообще, я верю в свои возможности, но не ожидала побить мировой рекорд на этих соревнованиях. Моя цель всегда — хорошо выступить и победить. А мировой рекорд — это бонус. Я знала, что способна на это, но, взглянув на экран после полуфинального забега, не могла в это поверить. Рано или поздно это должно было произойти», — сказала Амусан после финала.

Однако у некоторых экспертов возникли вопросы, не произошло ли сбоя в аппаратуре, замеряющей время. Так, прославленный бегун Майкл Джонсон заявил, что не верит зафиксированному результату.

«Мировой рекорд побит на 0,08 секунды! Установлено 12 личных рекордов, пять национальных. И после своего личного и национального рекорда Синди Сембер ещё сказала: «Я думала, что бежала медленно». Все спортсменки выглядели ошарашенными», — написал четырёхкратный олимпийский чемпион в Twitter.

Золотая точка в карьере Феликс

Не мировой рекорд, но не менее феноменальное достижение установила на турнире Эллисон Феликс. Без преувеличения легендарная бегунья, обладательница 18 медалей чемпионатов мира (до этих соревнований), отобралась на домашнее первенство только в состав смешанной эстафеты 4х400 м. Финал в этом виде состоялся в первый день, и американская четвёрка завоевала бронзовые медали. После этого Феликс объявила о завершении карьеры и покинула Юджин. Но оказалось, это не было последним словом в спорте семикратной олимпийской чемпионки. Тренеры сборной решили дать ей возможность провести ещё один забег — в эстафете 4х400.

Как рассказала Феликс, звонок застал её в кафе в тот момент, когда она как раз собиралась взяться за острые крылья и газировку.

«Меня спросили, не вернусь ли я, чтобы пробежать ещё один раунд и помочь команде, и я отбросила крылышки», — призналась бегунья.

Она приняла участие в отборочном забеге и помогла команде пробиться в финал с первого места. В решающей стадии Феликс не выступала, но получила золотую награду, которую завоевали её подруги по команде. Таким образом, в её активе теперь рекордные 20 медалей чемпионатов мира, в том числе 14 золотых.

Третья подряд победа Баршима

А Мутаз Баршим стал первым в истории трёхкратным чемпионом мира в прыжках в высоту среди мужчин. У женщин аналогичное достижение принадлежит россиянке Марии Ласицкене.

В Юджине катарец выдал поразительную серию, не совершив ни одной неудачной попытки вплоть до отметки 2,42 м, которую он заказал уже в ранге победителя, но не одолел. Золото ему принёс прыжок на высоте 2,37 м — это лучший результат сезона в мире.

Спортсмен отметил, что главным для него на этих соревнованиях было одержать победу, а о мировом рекорде он не задумывался. Личный рекорд Мутаза — 2,43 м, что лишь на два сантиметра меньше достижения Хавьера Сотомайора, установленного ещё в 1993 году.

«Ещё никому не удавалось выиграть три золота подряд. У меня есть имя в нашем виде спорта, но я никогда не ощущал себя величайшим», — скромно заявил Баршим после победы.