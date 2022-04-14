Семикратная олимпийская чемпионка Феликс объявила о завершении карьеры

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Семикратная олимпийская чемпионка, американская бегунья Эллисон Феликс решила завершить спортивную карьеру по окончании сезона-2022.
Семикратная олимпийская чемпионка Феликс объявила о завершении карьеры
  • AP
  • © David J. Phillip

«Я отдала бегу всё, что могла, и впервые не уверена, что могу отдать хоть что-то ещё. Хочу попрощаться и поблагодарить спорт и людей, которые помогли мне выбрать единственный правильный путь», — написала Феликс в Instagram*.

Эллисон Феликс является самой титулованной лёгкоатлеткой в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира. Она также единственная спортсменка в истории женской лёгкой атлетики, которой удалось завоевать семь золотых олимпийских медалей.

Ранее олимпийский чемпион 2016 года российский пятиборец Александр Лесун объявил о завершении карьеры.

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