Семикратная олимпийская чемпионка Феликс объявила о завершении карьеры
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- © David J. Phillip
«Я отдала бегу всё, что могла, и впервые не уверена, что могу отдать хоть что-то ещё. Хочу попрощаться и поблагодарить спорт и людей, которые помогли мне выбрать единственный правильный путь», — написала Феликс в Instagram*.
Эллисон Феликс является самой титулованной лёгкоатлеткой в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира. Она также единственная спортсменка в истории женской лёгкой атлетики, которой удалось завоевать семь золотых олимпийских медалей.
Ранее олимпийский чемпион 2016 года российский пятиборец Александр Лесун объявил о завершении карьеры.
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