Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ по лёгкой атлетике в США

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Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ по лёгкой атлетике в США
  • AP
  • © Gregory Bull

Спортсмен показал результат 6,21 м и завоевал золото. Второе место занял американец Кристофер Нильсен (5,94). Тройку замкнул филиппинец Эрнест Джон Обиена (5,94).

Предыдущий рекорд в прыжках с шестом также принадлежал шведу и составлял 6,16 м. Достижение в закрытых помещениях принадлежит Дюплантису — 6,20 м.

Чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2022 прошёл в Юджине (США).

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских атлетов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала об открытом обращении в адрес президента МОК Томаса Баха.

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