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Чичерова пропустит летний чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова сообщила, что пропустит чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах из-за личных обстоятельств.
Чичерова пропустит летний чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах
  • AP

«На чемпионате России меня не будет. Так сложилось, что с середины июня возникли объективные причины, которые полностью отстранили меня от тренировочного процесса», — цитирует Чичерову ТАСС.

Соревнования пройдут в Чебоксарах с 2 по 5 августа.

13 июня стало известно, что спортсменка пропустила Кубок России по лёгкой атлетике 2022 года в Брянске из-за проблем со здоровьем.

Ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о том, что россиянка Мария Ласицкене написала ей сообщение.

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