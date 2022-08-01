Чичерова пропустит летний чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова сообщила, что пропустит чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах из-за личных обстоятельств.

«На чемпионате России меня не будет. Так сложилось, что с середины июня возникли объективные причины, которые полностью отстранили меня от тренировочного процесса», — цитирует Чичерову ТАСС.

Соревнования пройдут в Чебоксарах с 2 по 5 августа.

13 июня стало известно, что спортсменка пропустила Кубок России по лёгкой атлетике 2022 года в Брянске из-за проблем со здоровьем.

Ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о том, что россиянка Мария Ласицкене написала ей сообщение.