Магучих рассказала о сообщении от Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о том, что россиянка Мария Ласицкене написала ей сообщение.

«Мне она ничего не писала. Уже после ЧМ в Юджине она это сделала, но это после стольких моих интервью. Написала, что она очень волнуется за нас и за эту ситуацию. Но, знаете, легче не стало», — рассказала Магучих YouTube-каналу «Прямий FM».

Магучих заявила, что Ласицкене больше не является её кумиром. Она подчеркнула, что у украинских спортсменов «больше нет никаких отношений с российскими атлетами».

Напомним, после летних Олимпийских игр в Токио на Украине разгорелся скандал из-за совместного фото бронзового призёра соревнований Магучих с Ласицкене, выигравшей золотую медаль.

Ранее Сергей Шубенков ответил на критику Ярославы Магучих в адрес Марии Ласицкене.