Сидорова: довольна результатом, но прыжок даже не самый лучший получился

Серебряная призёрка Олимпийских игр — 2020 в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова поделилась эмоциями от победы на чемпионате России.

«Когда цели нет, без разницы, какой результат. Довольна им, конечно, но прыжок даже не самый лучший получился, от этого то ли радостно, то ли грустно, не знаю, что сказать», — цитирует Сидорову РИА Новости.

Спортсменка установила рекорд чемпионатов России и показала лучший результат сезона в мире (4,91 м).

Напомним, что чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Чебоксарах с 2 по 5 августа.

Ранее сообщалось, что чемпион мира Сергей Шубенков одержал победу в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате России по лёгкой атлетике.