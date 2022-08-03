Губерниев: огорчён, что Сидорова лишилась титула чемпионки мира

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом на чемпионате России.

«Я лишний раз огорчён, что Сидорова лишилась титула чемпионки мира. Это моя личная боль, потому что наши не выступают и никому в мире до этого нет дела, кроме нас самих», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Спортсменка установила рекорд чемпионатов России и показала лучший результат сезона в мире (4,91 м).

Напомним, что чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Чебоксарах с 2 по 5 августа.

Ранее сообщалось, что чемпион мира Сергей Шубенков одержал победу в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате России по лёгкой атлетике.