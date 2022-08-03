Строкова стала чемпионкой России в метании диска

Золотой призёр командного чемпионата Европы Екатерина Строкова завоевала золотую медаль в метании диска на чемпионате России по лёгкой атлетике 2022 года в Чебоксарах.

32-летняя спортсменка из Липецка показала лучший результат дня — 59,56 м. Серебряную медаль выиграла Виолетта Игнатьева (58,26 м), бронза досталась Юлии Мальцевой (57,01).

ЧР-2022, который проходит на стадионе «Олимпийский», завершится 5 августа. В столице Чувашии разыгрывается 44 комплекта наград.

Ранее сообщалось, что серебряная призёрка летних Олимпийских игр 2012 года Елена Соколова одержала победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике.





