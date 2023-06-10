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Иванюк считает, что показал скромный результат на «Мемориале братьев Знаменских»

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Бронзовый призёр чемпионата мира по прыжкам в высоту Илья Иванюк считает, что мог бы показать более хороший результат на «Мемориале братьев Знаменских» в Москве.
Иванюк считает, что показал скромный результат на «Мемориале братьев Знаменских»
  • РИА Новости

«Ёкнуло ли сердце, когда турок пытался взять 2,29? Я об этом не думал. Я, наоборот, желал ему удачи. 2,29 — это близко к его личному рекорду. Но у него не получилось. К сожалению, с таким скромным результатом я занял первое место. Извините, болельщики», — цитирует Иванюка «Матч ТВ».

При этом, по словам атлета, соревнования проходили не в лучших погодных условиях.

«Сначала один пропускает попытку, потом второй, третий. Не очень удобно. Но опять же — сегодня холодно, ветер то в лицо, то не в лицо. Нелётная погода для меня», — добавил Иванюк.

Иванюк победил на Всероссийских соревнованиях «Мемориал Знаменских». Его результат — 2,24 м.

Вторым стал Альперен Асет из Турции (2,24). Третий — Никита Анищенков (2,21).

Ранее сообщалось, что Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на Неделе лёгкой атлетики.



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