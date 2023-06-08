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Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на Неделе лёгкой атлетики

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Чемпион мира Сергей Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на Неделе лёгкой атлетики.
Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на Неделе лёгкой атлетики
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Он показал результат — 13,420 секунды.

Вторым стал Виталий Парахонько (13,542). Третьим стал Анатолий Киселёв (13,546).

У женщин в беге на 100 м с барьерами лучшей стала Эльвира Граборенко (12,84). Второе место у Русланы Романовской (13,01), третье место заняла Светлана Парахонько (13,11). Все девушки представляют Белоруссию.

Ранее сообщалось, что Антонина Кривошапка победила в беге на 400 м на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

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