Чемпион мира Сергей Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на Неделе лёгкой атлетики.

Он показал результат — 13,420 секунды.

Вторым стал Виталий Парахонько (13,542). Третьим стал Анатолий Киселёв (13,546).

У женщин в беге на 100 м с барьерами лучшей стала Эльвира Граборенко (12,84). Второе место у Русланы Романовской (13,01), третье место заняла Светлана Парахонько (13,11). Все девушки представляют Белоруссию.

Ранее сообщалось, что Антонина Кривошапка победила в беге на 400 м на Неделе лёгкой атлетики в Москве.