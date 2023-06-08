Лебедева объяснила, почему Конева уступила Скворцовой в тройном прыжке на Неделе лёгкой атлетики

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева рассказала, почему Екатерина Конева уступила Виолетте Скворцовой в тройном прыжке на Неделе лёгкой атлетики.

«Думаю, дело в том, что Катя давно не соревновалась. От стартов отвыкаешь, теряешь ощущение серьёзного соперничества. Своих конкурентов внутри страны уже вроде бы давно и хорошо знаешь, они перестают мотивировать. Но если у спортсмена нет сильного раздражающего фактора, то не будет и результата. Это закон. Соперники заставляют совершенно иначе тренироваться, благодаря этому ты начинаешь ощущать собственную силу и словно крылья за спиной вырастают. А вот когда долгое время варишься в собственном соку, мотивация расти и двигаться вперёд начинает уходить. Становится не так просто включаться в серьёзную борьбу. Кто же знал, что в этом сезоне так мощно проявит себя Скворцова? Сейчас мы видим, что она реально серьёзный конкурент. Хотя запомнилась она мне в своё время не столько прыжками, сколько историей с гимном», — заявила Лебедева в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Елена Соколова победила в прыжках в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве.