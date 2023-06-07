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Лысенко заявил, что предпочтёт мировой рекорд золоту Олимпийских игр

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Чемпион мира в прыжках в высоту Данил Лысенко дал понять, что Олимпиада для него менее важна чем установление рекорда планеты.

«Наверное, побить рекорд. К мировому рекорду очень близко подбирался Мутаз Баршим, он был готов и на моих глазах пытался покорить 2,46 метра. Не могу сказать, почему рекорд до сих пор не побили», — цитирует Лысенко ТАСС.

26-летний атлет завоевал золото зимнего чемпионата мира 2018 года и серебро летнего чемпионата мира 2017 года.

Обладателем мирового рекорда на протяжении почти тридцати лет является кубинец Хавьер Сотомайор (2,45 метра).

Ранее первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о важности соревнований на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

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