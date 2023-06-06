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Привалова объяснила важность соревнований на Неделе лёгкой атлетики в Москве

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Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о важности соревнований на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
Привалова объяснила важность соревнований на Неделе лёгкой атлетики в Москве
  • РИА Новости

«Эти соревнования важны для спортсменов, которые постараются показать хороший результат, но ещё больше, на мой взгляд, для зрителей. Выступают дети разных возрастов, а родители приходят на них посмотреть, выступают ветераны и приводят своих внуков. Эта серия проходит во второй раз, и после первого мы получили очень хорошие отзывы. В этом году провели ещё забеги в новом формате на Никольской, и этот опыт оказался достаточно успешным.
Надеюсь, что, благодаря таким турнирам, лёгкая атлетика займёт то достойное место, которое должна занимать. Если она будет востребована как вид спорта, то в стране будут строиться не только футбольные манежи, но и легкоатлетические», — рассказала Привалова RT.

Ранее Мащенко поделился мнением о Неделе лёгкой атлетики в Москве.

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